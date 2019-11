El dardo de Iglesias a Sánchez: "Armengol es inteligente y sabe que si no tiene mayoría, debe compartir responsabilidades"

El líder de Unidas Podemos ha respondido a Pedro Sánchez en el primer acto de campaña que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Palma.

Ante unas 1.200 personas reunidas, Pablo Iglesias ha afirmado que agradece que Sánchez no quiera gobernar con el PP pero también ha reconocido que no se fía de él.

"Aunque no me fío, agradezco las declaraciones. Pero después ha dicho algo que no entiendo, que si vamos a bloquear otra vez un gobierno progresista. Lo primero, la gente no ha votado todavía, así que mucho ojo con proclamarse ganador de las elecciones antes de que la gente vote, a ver si no se va a llevar alguno alguna sorpresa", ha dicho.

El candidato ha llamado a votar el 10-N para acabar con el bipartidismo y le ha lanzado un mensaje a Pedro Sánchez: "El voto a Unidas Podemos es un mandato sagrado para formar gobierno".

También ha enviado un dardo al presidente en funciones apelando a lo "inteligente" que ha sido la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, que, aunque prefería gobernar en solitario, "sabe que si no tiene mayoría absoluta hay que compartir responsabilidades".

En el Ejecutivo balear gobiernan en coalición MÉS per Mallorca, PSIB y Unidas Podemos.

