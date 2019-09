El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, recuerda en Más de uno que "hay que sumar con inteligencia" por lo que descarta sumarse a la lista del Partido Popular y explica que "el sueño de Sánchez sería volver a las dos Españas". Por otro lado, culpa al líder socialista de no conseguir sacar adelante la legislatura y reitera su no en la investidura porque es un partido que "legitima a los separatistas".