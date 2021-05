El motivo por el que Albert Rivera no pactó con Pedro Sánchez

En las elecciones de diciembre de 2015 ningún partido obtuvo en España mayoría absoluta y se generó un bloqueo institucional. Albert Rivera y Pedro Sánchez acordaron entonces un pacto de 200 medidas en las que Rivera apoyaba una posible investidura de Sánchez. El 24 de febrero de 2016, frente a la obra 'El abrazo' de Juan Genovés y con un amplio despliegue mediático y simbólico, firmaban un acuerdo y juntaban sus 130 diputados, insuficientes para la mayoría absoluta.

Entre las ambiciosas medidas que proponían Rivera y Sánchez para una regeneración democrática estaban una reforma exprés de la Constitución para suprimir las diputaciones provinciales y los aforamientos de diputados y senadores; reducir el número de integrantes del pleno del CGPJ; limitar a ocho años el mandato de los presidentes del Gobierno y reducir el número de firmas necesarias para presentar una iniciativa legislativa en el Congreso a 250.000. Además, de llegar a un acuerdo para evitar la autodeterminación de Cataluña.

Finalmente, aquella coalición no obtuvo los apoyos necesarios tras el 'no' rotundo de Podemos y fue necesario convocar nuevas elecciones que ganaría Mariano Rajoy. El 'no es no' entonces de Pedro Sánchez a la investidura de Mariano Rajoy enfrió las relaciones entre Rivera y Sánchez. La moción de censura de 2018 fue quizá el golpe definitivo a esa alianza.

En aquel momento, sondeos privados daban la victoria electoral a Albert Rivera y el CIS lo situaba por encima del PSOE en intención de voto. Pese a que en las elecciones generales de abril de 2019 Rivera y Sánchez podrían haber sumado y formado Gobierno, ese pacto nunca llegó.

El pacto que nunca llegó

Toni Roldán asegura en el programa de Salvados que LaSexta emitirá este domingo sobre el auge y la caída de Ciudadanos que él "interaccionó con José Luis Ábalos", cosa que él niega, aunque admite, que "sí con un tercero suyo". En el programa participarán miembros y exmiembros del partido además de periodistas que han seguido su trayectoria. Entre ellos el propio Roldán- que califica el debacle del partido de "merecido" para Rivera-, Juan Carlos Girauta, Begoña Villacís -que a diferencia de Roldán asegura que el PSOE nunca hizo la más mínima maniobra para acercarse a Cs-, Marcos de Quinto o Luis Garicano.

La caída del partido después de de la repetición electoral de 2019 fue brutal: de 57 diputados pasaron a tener solo 10 escaños en el Congreso de los Diputados.

"El rencor de Rivera"

Gonzo asegura que tiene una opinión personal sobre la caída de Ciudadanos. Fue en el momento en el que Albert Rivera vio todos sus planes desbaratados tras la moción de censura a Mariano Rajoy que ganó Pedro Sánchez. "Si se convocaban elecciones las encuestas decían que había un posible sorpasso al PP y quien sabe si la victoria”, cuenta Gonzo.

"A partir de ahí, el rencor o la ambición personal le hicieron cambiar la estrategia y el discurso, que era bastante contradictorio con lo que había sido Cs, dicho lo cual, llego a las mejores cuotas, 57 diputados. Le pidieron que cambiara el discurso y lo cambio al borde las elecciones pidiendo la credibilidad. Y perder la credibilidad en política es la muerte", reflexiona el periodista y director de Salvados.

¿Por qué se negó Rivera a participar en el programa?

Albert Rivera rechazó participar en este Salvados. Gonzo asegura que habló "con él personalmente por mensaje" y le admite que la idea del programa le vino tras leer su libro. Aún así, el exlider de la formación naranja agradeció la invitación y la lectura pero no la aceptó. Sin embargo, explica Gonzo que aparecen en el programa Girauta y Marcos de Quinto que defienden a Rivera y su estrategia política.