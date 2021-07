Un inglés, un francés y un español… ¿A qué suena un chiste? "Pues no tiene gracia", dice Martos. El inglés es el Sr. Johnson quien ha puesto fin a las restricciones en Reino Unido mientras él está confinado. El francés es Macron que ha puesto a España como mal ejemplo en la lucha de la Covid-19. ¿El español? No puede ser otro que Pedro Sánchez quien este fin de semana ha hecho un anuncio que cuadra con la fanfarria de la FOX: "La próxima semana 1 de cada 2 personas en España tendrán la pauta de vacunación completa". "¿A cuál de los dos Morancos le tocará: a Manolo o a Ramón?", ha planteado la humorista.

Vera trae nuevos datos sobre la vacunación. Varias mujeres noruegas han notificado en redes sociales un inusual efecto secundario de la Pfizer: Sus senos aumentan de tamaño hasta 2 tallas.

Mientras, Ciudadanos ha celebrado su convención nacional este fin de semana y Arrimadas no se rinde a pesar de que Albert Rivera no haya asistido, aunque a la del PP vaya de ponente. Al que no ha convencido el partido en la convención es al joven promesa, Alberto García, el cual se ha dado de baja.

Las criptomonedas han llegado para quedarse. Y es que, en Corea del Sur han creado un inodoro que "te paga por hacer tus necesidades en él". El váter, de manera ecológica, no gasta agua sino que pasa por un proceso que Pedro denomina "el ciclo sin fin". La criptomoneda de recompensa se llama "Ggool" que significa "miel en coreano" y cada persona que lo use recibirá 10 Ggools al día.

También hablamos del líder del PP gallego, Núñez Feijóo, el cual ha renovado la presidencia del partido y ha añadido que “tiene ganas de más cuando toque”. A su vez, ha dicho que se siente "mejor como fondo de armario que como político".

Finalmente, Martos presenta a Alicia Rubio quien dice que "la ONU es madre de todos los chiringuitos".