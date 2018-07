"¡A correr! ¡No paréis de correr que lo importante no es cómo se entra en la recta final sino quién llega antes a la meta!" Con este ánimo abrió campaña el candidato del Psoe y desde entonces sigue corriendo como el encantador personaje interpretado por Tom Hanks en la película de Robert Zemeckis. Ahora, los suyos dicen que ha recortado varios puntos.



No es que Alfredo pise los talones de Mariano. El equipo de campaña del Psoe es entusiasta pero no tonto y tras cruzar el Ecuador de la campaña los socialistas afirman que están recuperando terreno pero no dicen cuánto. Lo más que quieren contarnos es que la distancia que separa a ambos adversarios ya está por debajo de los dos dígitos. Es decir, la distancia se va encogiendo y ya es de menos de diez puntos. Todo un mundo todavía.



Para lo que queda de campaña el Psoe no piensa cambiar de estrategia pero no descarta alguna sorpresa o propuesta nueva que vuelva a marcar la agenda. Por lo pronto, mañana mismo vuelve Felipe a calentar el ambiente en un mítin en Zaragoza y el próximo miércoles se estrena ZP y comparte escenario con Rubalcaba por última vez en una campaña de generales.



Electores, electoras, estamos ya en la cuenta atrás y Alfredo Forrest Gump sigue corriendo. El de la oscarizada película era un personaje con un leve retraso mental al que las cosas le iban saliendo de maravilla. El "retraso" electoral de Rubalcaba sólo se soluciona con un milagro.