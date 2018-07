Iglesias reta a Sánchez a tener "agallas" para decir si va apoyar a Rajoy

El candidato de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha retado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, a tener "agallas" para decir a sus votantes si está dispuesto a permitir un Gobierno de Mariano Rajoy.

"Algunos empiezan a buscar excusas" para "preferir un Gobierno de Rajoy antes de permitir que Podemos esté en el Gobierno. Ni una excusa, las cifras del PP arrojan sangre y quienes estén dispuestos a permitir un Gobierno de Rajoy que tengan las agallas de decírselo a sus votantes en campaña electoral", ha afirmado Iglesias durante el mitin de Unidos Podemos en Almería y en clara alusión al PSOE.

Iglesias, que ha decidido hablar sentado en el suelo del Teatro Cervantes de Almería para "pedir calma" porque "algunos están muy nerviosos -ha dicho-", ha elevado la presión sobre los socialistas y lo ha hecho tanto poniendo sobre la mesa la mala gestión del PP y los riesgos que supondría que continuara en el Gobierno.

"Todo el mundo reconoce que son un partido lleno de corruptos, pero además gestionan mal. Ahí están las cifras del PP, cuando se piensan teniendo en cuenta seres humanos dentro de esas cifras, a veces de la pared o de la pizarra sale sangre", ha lamentado.

Y así, Iglesias ha apuntado que 1 de cada 3 españoles vive en riesgo de pobreza, que el 16 por ciento de las familias tienen dificultades para llegar a fin de mes, que el 45 por ciento no disfrutará ni de una semana de vacaciones, y que el 17 por ciento no se puede permitir comer "regularmente, pollo, carne o huevos", ni pagar la calefacción en invierno o tener una lavadora.

"Por eso hay que sentarse y decir con toda la tranquilidad que en España hace falta un Gobierno" progresista, ha insistido para después añadir que no es "serio ni responsable" que alguien se plantee apoyar al PP.

Críticas al PP por la corrupción y la ineficacia en su gestión y también al PSOE han sido lanzadas por Iglesias, que ha puesto nombres a lo que ha llamado "formas de corrupción legal" citando a José María Aznar, Josep Borrell, Javier Solana o Felipe González para denunciar y su participación en consejos de administración de empresas del IBEX 35.

Hace falta, según Iglesias, un Gobierno que "dé la cara por la gente" y que acabe con la corrupción que no sólo causa "vergüenza", sino que además cuesta dinero a los ciudadanos que pagan impuestos. En ese contexto, Iglesias ha reivindicado a Podemos como la fuerza "de la ley y el orden" frente a los "antisistemas" "que han provocado la corrupción, aprobado amnistías fiscales, o que tenían cuentas en Panamá", ha dicho.

"A los poderosos y a los millonarios no les gusta la ley ni las instituciones", "no necesitan patria", "tienen miedo a la ley porque no quieren pagar impuestos y no se puede decir España y al tiempo tener una cuenta en Suiza o Panamá. ¡Qué no se atrevan a pronunciar la palabra España los que no pagan impuestos en España!", ha exclamado.