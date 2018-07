El PP amenaza con demandar a El Mundo Today por su web satírica 'Rajoy Presidente'

La web satírica El Mundo Today ha publicado en su cuenta de Twitter la carta recibida por el PP y firmada por su director de Asesoría Jurídica, Alberto Durán, en la que pide el cierre de la página web satírica 'Rajoy Presidente' , ya que "en el caso de no hacerlo así, nos veremos obligados a iniciar cuantas acciones legales fueran necesarias para defender nuestros intereses".

No obstante, la web satírica dedicada a Mariano Rajoy y al PP no es la única que ha creado El Mundo Today. También ha abierto una dedicada a Unidos Podemos que presenta con la frase "Unir las mareas confluidas del pueblo con ilusión y una sonrisa", y a Ciudadanos, con frases como "El tiempo se agota. Oh sí, se agota" o "Somos ciudadanos, déjanos entrar".

Además, la cuenta que Unidos Podemos tiene en Twitter también ha ironizado sobre la posible demanda del PP haciendo referencia a que ellos harán lo mismo con la web dedicada a su propio partido.