Iceta pide una Diada de "todos" porque Cataluña "pierde cuando se divide"

En declaraciones a los medios tras realizar la ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova en Barcelona junto a otros dirigentes socialistas, Iceta ha felicitado a los catalanes por la "fiesta de todos, porque Cataluña somos todos, y conviene que la Diada siga siendo la fiesta del conjunto de la ciudadanía".

"Que nadie se la apropie -ha añadido-. Conviene que todos recordemos que cuando Cataluña va unida gana, y cuando se divide, pierde. Para los socialistas es un día de celebración, en que todas las ideas caben".

En el primer día de campaña electoral, el dirigente ha dejado claro que el "esfuerzo" de los socialistas será hacer llegar su mensaje a todos los catalanes para que en el 27S "puedan elegir la opción que mejor representa sus anhelos e ideales". Por ello, el PSC explicará los "riesgos" de otras propuestas políticas, porque, ha dicho, "no creemos que Cataluña avance por la vía de la división y de abandonar la legalidad y situarse fuera de la ley".

"La Diada nos ha de unir, ha de ser un recuerdo de nuestra historia y de la voluntad de seguir construyendo un futuro mejor", ha insistido. También ha celebrado que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y los principales 'barones' socialistas, a través de un vídeo difundido en las redes sociales, feliciten a los catalanes con motivo de la Diada y les animan a renunciar a la vía soberanista para construir "una Cataluña mejor en una España diferente".

"Le queremos agradecer que nos hayan querido acompañar. Me ha encantado, porque muchas veces las palabras vienen muy cargadas, se enconan los sentimientos y debates, y es muy bueno que en Cataluña y el resto de España se vea que hay afecto y ganas de seguir construyendo una España diferente y mejor", ha señalado. Iceta, que ha asegurado que no tuvo conocimiento del vídeo hasta anoche, ha confesado "un punto de emoción al ver que no estamos solos y hay muchos españoles que quieren cambiar España".