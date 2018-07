Iceta inicia la campaña electoral llamando a la "reconciliación" y reivindicando el "catalanismo genuino"

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Miquel Iceta, ha comenzado la campaña electoral diciendo que hoy empieza el "camino" que le llevará "a la presidencia de la Generalitat" y la "reconciliación", y ha reivindicando el "catalanismo genuino" de la lista socialista.

"Aquí comienza el camino que me llevará a la Presidencia de la Generalitat el 21D. ¡Y sí, me muero de ganas!", ha asegurado Iceta, que se ha comprometido a ser el presidente "de todos los catalanes" y a ser el "capitán" que "cambie radicalmente el rumbo de colisión de la política catalana por un rumbo de progreso y estabilidad".

Ha estado escudado por la número dos del partido y alcaldesa de la ciudad, Núria Marín, y miembros de su candidatura como el número tres por Barcelona y exlíder de Unió, Ramon Espadaler (Units per Avançar) o el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.

Iceta ha justificado precisamente la alianza con Units per Avançar y otros independientes porque "no es momento de división, sino de unidad, de acuerdos, diálogo y puentes, no de trincheras".

"¿Es más catalanista quien ha divido al pueblo, quien ha provocado la huida de sedes sociales de empresas, el que nos quiere separar de España y sacarnos de la UE? No, no lo son. Nosotros somos la expresión genuinamente catalanista que se abre para intentar acoger a todas las sensibilidades", ha explicado.

Y ha instado a la gente a que "vayan a votar tranquilos", aunque sin pedir explícitamente el voto al PSC al no ser aún medianoche, si bien ha afirmado que pueden "confiar" en su partido porque "con él no habrá nuevamente un presidente independentista".

También ha reivindicado su propuesta de financiación, ofreciendo al resto de España "lealtad", pero exigiendo "un trato justo": "No queremos romper, queremos contribuir y ser solidarios como los que más, pero para poder aportar y que Cataluña vuelva al lugar que le corresponde, necesitamos más autogobierno, mejor financiación y mejor protagonismo en la política española y europea".

Y ha confiado en lograr un "magnífico resultado": "Lo tenemos todo a nuestro alcance, solo hace falta acertar el rumbo. Un rumbo claro, un mapa claro y un capitán que se ofrece ante para pediros ayuda. Adelante por Cataluña, por la estabilidad, el cambio y las soluciones. Visca Catalunya, viva la España federal y la Europa federal. ¡Todos juntos hacia el Palau de la Generalitat!".