Tuio se convierte en la primera app de seguros del mundo que permite operar íntegramente en ChatGPT

OpenAI ha aprobado la primera aplicación de seguros integrada nativamente en ChatGPT, desarrollada por Tuio, empresa de seguros digital especializada en seguros de hogar. Gracias a esta innovación, los usuarios pueden obtener un presupuesto personalizado de seguros de hogar directamente dentro de ChatGPT, sin comparadores, sin corredores y sin intermediarios. Próximamente, también podrán contratar la póliza sin salir de la conversación.

Se trata de la primera vez que una empresa de seguros digital opera como canal directo de venta dentro de una plataforma de inteligencia artificial conversacional, marcando un hito en la distribución de seguros y abriendo una nueva etapa en la relación entre empresas de seguros y clientes.

La solución ha sido desarrollada por Tuio sobre la infraestructura tecnológica de WaniWani, empresa especializada en distribuir productos financieros mediante inteligencia artificial. Con esta app, ChatGPT deja de ser un mero canal informativo para convertirse en un nuevo punto de contacto comercial, capaz de comprender la necesidad del usuario, recopilar información relevante mediante una conversación natural y ofrecer un presupuesto real, personalizado y en tiempo real.

La IA, nuevo canal directo de venta de seguros

La inteligencia artificial ya es una fuente creciente de negocio para las aseguradoras digitales. Según datos de las compañías, la IA genera cerca del 20 % del nuevo negocio de las principales insurtechs a nivel internacional. En paralelo, ChatGPT representa aproximadamente el 15 % del tráfico web declarado por los usuarios, con tasas de conversión significativamente superiores a las de los canales tradicionales.

En este contexto, la app de Tuio supone un cambio de paradigma: las empresas de seguros pasan de ser mencionadas por la IA a operar directamente dentro de ella, gestionando la experiencia, la conversión y la relación con el cliente desde el primer contacto.

Un nuevo punto de partida en la decisión de compra

Cada vez más consumidores inician su proceso de decisión financiera directamente en ChatGPT. Ya no solo buscan información, sino respuestas concretas, comparables y accionables que les permitan avanzar en su decisión de compra.

Hasta ahora, la IA se apoyaba exclusivamente en contenidos públicos y genéricos. Con la app de Tuio, ChatGPT puede acceder a ofertas reales, cotizar en nombre del cliente y presentar un presupuesto ajustado a su situación específica, sin abandonar el entorno conversacional.

Un cambio estructural para todo el sector asegurador

La irrupción de la inteligencia artificial como canal de distribución no afecta únicamente a las empresas de seguros digitales ni a quienes han desarrollado su propia app. Está transformando de forma profunda el proceso de compra en todo el sector.

Consumidores y empresas ya utilizan la IA para analizar ofertas, comparar pólizas, evaluar coberturas y exclusiones y solicitar presupuestos de forma automatizada. En este nuevo escenario, la IA actúa como una capa intermedia del lado del comprador, influyendo en la decisión final incluso cuando la empresa de seguros no participa activamente en estos entornos.

El resultado es un cambio estructural del mercado: independientemente de su tamaño o modelo, todas las empresas de seguros se verán impactadas por esta nueva forma de descubrimiento, comparación y contratación.

Juan García, cofundador y co-CEO de Tuio, afirma: “Llevamos años apostando por la inteligencia artificial para ofrecer una mejor experiencia de seguro y operar de forma más eficiente. Ser la primera aseguradora con una app aprobada por OpenAI en ChatGPT nos permite estar donde el cliente inicia hoy su decisión de compra: en la conversación.”

Por su parte, Raphael Vullierme, cofundador de WaniWani, señala: “Tras casi una década dirigiendo una aseguradora, pude anticipar cómo la inteligencia artificial transformaría la distribución. Hoy vemos el punto de partida de ese cambio: por primera vez, la IA puede acceder a ofertas reales, cotizar en nombre del cliente y comparar coberturas en tiempo real. Todas las aseguradoras se verán impactadas, hayan desarrollado una app de IA o no.”