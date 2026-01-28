La sentencia de Gonzalo Bernardos sobre la regularización de migrantes: "Deben ser contratados de origen y con indefinido"

La regularización de migrantes aprobada por el Consejo de Ministros ha despertado todo tipo de opiniones. Hay quienes les parece una medida desorbitada que favorece la inmigración ilegal y hay otros que opinan que es un gran avance.

"Me parece muy bien la regularización de inmigrantes propuesta por el Gobierno", afirma al respecto el economista Gonzalo Bernardos, que denuncia que los inmigrantes no regularizados "trabajan en la economía sumergida, en muchas ocasiones más de 40 horas" cobrando "bastante menos que el salario mínimo".

Sin embargo, el economista es claro ante la medida: "Debe ser una actuación excepcional". Así lo afirma en sus redes sociales, donde apunta que los inmigrantes tienen que "ser contratados en origen y con un contrato indefinido". De esta manera, explica, "los que llegarán serán los que necesitamos".

Al otro lado del extremo se encuentra el líder de Vox, Santiago Abascal, quien definió la regularización como una "medida criminal del Gobierno que perjudica a todos los españoles". También Alberto Núñez Feijóo ha criticado la medida, pues considera que se trata de una forma de "desviar la atención" de la tragedia ocurrida en Adamuz. "La política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria. Cuando lleguemos al Gobierno las cambiaré de arriba a abajo", dijo entonces.

Beneficios tras la regularización

En cualquier caso, la medida es una realidad en España y más de 500.000 personas que están en nuestro país se van a poder beneficiar de ella. Así las cosas, estas personas podrán: