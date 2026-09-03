Seat desaparecerá como marca de coches en 2029 tras los recortes del Grupo Volkswagen

Seat parece contar los días antes de desaparecer. La crisis que atraviesa el gigante alemán Volkswagen ha provocado que el grupo deje de invertir en el modelo y centre todos sus esfuerzos en la marca Cupra. Según ha explicado la revista alemana Wirtschaftswoche, Seat desaparecerá como marca de coches en 2029 según la documentación para preparar la reunión del consejo de supervisión del Grupo Volkswagen (VW) que se celebrará este viernes.

La decisión forma parte de los ajustes que está aplicando el grupo para hacer frente a la crisis provocada en el sector de la automoción por la entrada de los coches eléctricos, muchos de ellos fabricados en China. De esta forma, el consejo de administración de Volkswagen quiere eliminar de forma gradual la marca española en los próximos años en caso de salir adelante en la votación.

Tal y como han justificado, la "discontinuación de la marca española" reduciría la complejidad y la carga de inversión dentro del grupo de marcas principal. En caso de que la empresa vote a favor, Seat ya no se incluirá en la visión estratégica para 2030.

Seat confirma que no hay una decisión tomada

A pesar de que todo apunta a la desaparición, varios Portavoces de Seat han asegurado que no se ha tomado "ninguna decisión al respecto" y que se informará de "cualquier decisión estratégica" que afecte a la empresa "llegado el momento". "Toda la industria, incluido el Grupo Volkswagen y, por supuesto, Seat SA, estamos inmersos en una profunda transformación, basada en nuestro compromiso con la electrificación", ha asegurado la compañía.

"El contexto global ha cambiado significativamente, impactando de manera severa en el sector del automóvil, especialmente en el último año. Por eso, el Grupo Volkswagen está trabajando en un plan de transformación del negocio de todo el grupo para reforzar su competitividad y eficiencia", ha añadido el comunicado.

La desaparición de la marca Seat ya se podía percibir hace varios años con el retraso de nuevos lanzamientos, entre ellos la renovación del Ibiza, uno de los modelos históricos de la compañía.

La rentabilidad de Cupra hace peligrar a Seat

Martorell y la estructura societaria de Seat se centrarán en fabricar Cupra, cuyos vehículos son mucho más rentables por unidad. No obstante, la supervisión de Volkswagen para debatir su plan de ajuste podría provocar que alguna de las cuatro plantas situadas en Alemania cierre, así como una reducción de miles de puestos de trabajo en todo el mundo.

Desde el Grupo apuntan que podrían emplear el programa de recorte de gastos, con hasta 50.000 despidos en todo el mundo para preparar a la empresa ante la creciente competencia de los fabricantes de automóviles chinos en Europa.

En el caso de España, las plantas de Martorell y Landaben (Pamplona) también podrían verse afectadas, ya que en total se encuentran contratados hasta 15.000 trabajadores.