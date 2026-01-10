Repsol se compromete a triplicar su producción en Venezuela: cómo pueden afectar a España las ambiciones de Trump

"Estamos listos para invertir más en Venezuela. Hoy producimos 45.000 barriles diarios, en total, y estamos listos para triplicar esta cifra en los próximos tres años, invirtiendo con fuerza en el país", dijo este viernes el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, en la reunión celebrada en la Casa Blanca entre la Administración Trump y representantes de casi una veintena de petroleras.

Y es que las recientes acciones de Trump sobre el petróleo venezolano han colocado a las empresas petroleras en el centro del tablero geopolítico internacional, con efectos directos en América Latina, pero que también afectan a países de Occidente, España entre ellos.

Nuestro país no depende de forma mayoritaria del petróleo venezolano, aunque este sí que representa un volumen relevante del crudo pesado con el trabajan determinadas refinerías españolas, especialmente Repsol, que opera en el país desde hace más de 30 años.

"Estamos en Venezuela con nuestros socios de Eni, produciendo el gas que garantiza la estabilidad de la mitad del suministro eléctrico en Venezuela. Además, estamos presentes en el terreno. Tenemos personal, instalaciones y capacidades técnicas", señaló Imaz en una reunión con Trump en la que también agradeció al presidente estadounidense por "abrir la puerta a una Venezuela mejor".

Además de Repsol, en la reunión participaron responsables de otras petroleras como Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Américas, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy o Hilcorp.

Las ambiciones de Trump sobre el control del petróleo venezolano están generando una importante incertidumbre en el sector, aunque el presidente estadounidense ha trasladado que las compañías petroleras estadounidenses invertirán unos 100.000 millones de dólares para revitalizar la industria en Venezuela.

"Van a invertir su dinero, no el de nuestro Gobierno. No lo necesitan, pero sí nuestra protección" señaló Trump este viernes tras una reunión en la que los consejeros delegados de Exxon y ConocoPhillips se mostraron escépticos con esa inversión: "Si miramos a las estructuras comerciales y el entorno que está en pie hoy en Venezuela, es imposible invertir".

Cómo puede afectar a España

El principal de los impactos puede estar en los precios. La incertidumbre sobre el suministro venezolano tiende a presionar al alza el precio del barril de Brent, referencia en Europa, lo que podría traducirse en un encarecimiento de los combustibles o la electricidad.

En clave empresarial, es Repsol la gran empresa que puede salir afectada, tanto para bien como para mal, por los intereses que mantiene en Venezuela desde hace décadas y el uso del petróleo venezolano para sus operaciones comerciales.

De momento, la compañía ha trasladado a Trump su intención de triplicar su producción en el país, por lo que podría esperarse que las acciones de Estados Unidos en Venezuela, al menos en clave empresarial, tengan un impacto positivo para España.