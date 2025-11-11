Qué pasa con la devolución del IRPF de mutualistas que hayan fallecido: así pueden reclamar sus herederos

Antes de que finalice 2025, la Agencia Tributaria tendrá que haber efectuado todas las devoluciones de IRPF a los mutualistas que presentaron la solicitud durante la pasada campaña de renta. Esta devolución también la pueden solicitar los herederos legales de los mutualistas fallecidos entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024.

Para poder reclamar la devolución, los herederos deberán presentar la solicitud correspondiente con el número de referencia del fallecido. Aunque si el sucesor del mutualista está dado de alta en el registro de sucesores, podrá presentar el formulario del pensionista utilizando esta representación, según recoge un artículo publicado por el BBVA.

Qué documentos son necesarios

A la hora de formalizar la solicitud, es posible que se requiera la aportación de los siguientes documentos personales:

Certificado de defunción

Libro de familia o registro electrónico que acredite la situación familiar

Testamento

Certificado de actos de última voluntad

Escritura de aceptación y adjudicación de herencia en caso de que hubiera

Apoderamiento o representación de todos los herederos a favor de uno de ellos

Devolución del IRPF a mutualistas

En el caso de los mutualistas en vida y que cotizaron a las mutualidades laborales entre 1967 y 1978, o con anterioridad a 1967, estos tienen derecho a la devolución de las cuotas abonadas que no fueron susceptibles de reducción en IRPF en el momento en el que fueron abonadas. El pago se hará en una única entrega y deberá estar completado antes de que termine el año.

Por su parte, las devoluciones a pensionistas que fueron mutualistas van con retraso. Según apunta el BBVA, a primeros de noviembre solo un 16,5% de los beneficiarios habría cobrado todos los ejercicios fiscales.

Sin embargo, casi un 60% de beneficiarios no habría cobrado todavía ningún año (2019, 2020, 2021 y 2022) y solo un 24,27% habría cobrado algún ejercicio de los reclamados.