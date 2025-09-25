Qué pasa si soy mutualista jubilado y todavía no me han devuelto el IRPF

Los mutualistas jubilados que cotizaron antes de 1979 y que ahora reciben una pensión pública están comenzando a recibir la devolución automática de la corrección del IRPF que llevaban reivindicando años.

El Ministerio de Hacienda insta a los mutualistas a solicitar las devoluciones del IRPF pagado de más, una deuda que la Agencia Tributaria está devolviendo a los cotizantes de mutuas, que no han podido desgravarse, o bien, tributaron sus pensiones en su totalidad sin que se aplicara la reducción correspondiente en la Renta.

Pasos para realizar la solicitud

Hacienda ha habilitado un nuevo formulario para que los mutualistas procedan con la solicitud, quedando anulados y sin efecto los trámites anteriores a este formulario.

Se requiere que los solicitantes faciliten un número de cuenta bancaria y un teléfono de contacto. Además, deben disponer de un número de Referencia, Clave o certificado electrónico.

En este enlace de la web de Hacienda se puede realizar la solicitud de devolución.

Qué pasa si todavía no han ingresado la devolución

La Agencia Tributaria ha fijado hasta el 30 de diciembre de 2025 el plazo para realizar las devoluciones y estará ingresando el dinero en un pago único y automático a quienes presentaron el formulario a través de su Sede Electrónica.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Qué pasa si llega el 31 de diciembre y no ha recibido el ingreso. Pues al igual que ocurre con la declaración de la renta, si Hacienda no cumple el plazo de devolución, los mutualistas jubilados pueden recibir intereses de demora según la tasa legal vigente.