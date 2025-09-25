PENSIONISTAS

Qué pasa si soy mutualista jubilado y todavía no me han devuelto el IRPF

La Agencia Tributaria ha empezado a devolver las cantidades a los pensionistas por las aportaciones que realizaron de más antes de 1979 a una mutualidad laboral obligatoria.

M.M.G.

Madrid |

Pareja de jubilados paseando en la playa
Pareja de jubilados paseando en la playa | Freepik

Los mutualistas jubilados que cotizaron antes de 1979 y que ahora reciben una pensión pública están comenzando a recibir la devolución automática de la corrección del IRPF que llevaban reivindicando años.

El Ministerio de Hacienda insta a los mutualistas a solicitar las devoluciones del IRPF pagado de más, una deuda que la Agencia Tributaria está devolviendo a los cotizantes de mutuas, que no han podido desgravarse, o bien, tributaron sus pensiones en su totalidad sin que se aplicara la reducción correspondiente en la Renta.

Pasos para realizar la solicitud

Hacienda ha habilitado un nuevo formulario para que los mutualistas procedan con la solicitud, quedando anulados y sin efecto los trámites anteriores a este formulario.

Se requiere que los solicitantes faciliten un número de cuenta bancaria y un teléfono de contacto. Además, deben disponer de un número de Referencia, Clave o certificado electrónico.

En este enlace de la web de Hacienda se puede realizar la solicitud de devolución.

Qué pasa si todavía no han ingresado la devolución

La Agencia Tributaria ha fijado hasta el 30 de diciembre de 2025 el plazo para realizar las devoluciones y estará ingresando el dinero en un pago único y automático a quienes presentaron el formulario a través de su Sede Electrónica.

Client Challenge

Qué pasa si llega el 31 de diciembre y no ha recibido el ingreso. Pues al igual que ocurre con la declaración de la renta, si Hacienda no cumple el plazo de devolución, los mutualistas jubilados pueden recibir intereses de demora según la tasa legal vigente.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer