Qué pasa con la devolución del impuesto de la renta a los mutualistas: cálculo de los intereses de demora

La Agencia Tributaria ha comenzado a devolver desde septiembre las cantidades tributadas en exceso por pensionistas que cotizaron a mutualidades laborales, junto con los intereses de demora generados. La medida corrige un desfase histórico que afectó a miles de jubilados cuyas aportaciones no fueron deducibles, pero cuyas pensiones quedaron gravadas en su totalidad.

Un derecho reconocido por el Supremo

El derecho a reclamar surge a raíz de sentencias del Tribunal Supremo que reconocPENSieron este desfase, y quedó plasmado en la Disposición Final 16ª de la Ley 5/2025. Con esta norma, el Congreso estableció que las devoluciones se realicen en un solo pago a partir de septiembre de 2025, en lugar de prorratearse en varios ejercicios. Así, los afectados pueden recuperar de golpe las cantidades de los ejercicios 2019 a 2022, y anteriores no prescritos, siempre que acrediten haber cotizado a mutualidades antes de la creación del sistema de la Seguridad Social.

Cómo se calculan los intereses

La devolución no solo incluye el importe indebidamente tributado, sino también los intereses de demora que Hacienda debe abonar. Su cálculo varía según el origen del ingreso:

Cuando corresponde a una declaración de la renta, los intereses se computan desde la fecha del pago. En el caso de retenciones u otros pagos a cuenta, se cuentan desde el 22 de diciembre de 2024, fecha de entrada en vigor de la disposición legal.

La excepción son quienes solicitaron la devolución antes de esa fecha y ya habían superado el plazo de seis meses sin respuesta. En esos casos, los intereses se devengan desde el día siguiente al vencimiento de ese plazo.

Procedimiento y dudas

La Agencia Tributaria ha habilitado un formulario específico en su sede electrónica para canalizar las solicitudes, y los primeros abonos comenzaron a materializarse en septiembre. No obstante, persisten dudas entre los afectados, ya que el procedimiento puede resultar complejo y el plazo de prescripción podría dejar fuera algunos ejercicios fiscales si no se reclama a tiempo.

En cualquier caso, el proceso supone un avance importante en la reparación de un agravio histórico que durante años ha afectado a pensionistas que cotizaron a mutualidades laborales. La devolución de las cantidades junto con los intereses de demora representa un reconocimiento de su derecho y, al mismo tiempo, una inyección económica significativa para muchos jubilados que habían visto reducida su pensión por un error en el tratamiento fiscal de sus aportaciones.