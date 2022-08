Qué billetes de Renfe tendrán un descuento del 50%: rutas en las que se aplica

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte que consiste en la reducción de precio en determinados billetes de Renfe entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.

La medida también supone la gratuidad de los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional para usuarios recurrentes, con un sistema de venta de abono de cada una de las rutas específicas, que no tendrá coste para usuarios que realicen 16 o más trayectos durante el periodo de vigencia. En este caso, será necesario aportar una fianza de 20 euros que se devolverá después del 31 de diciembre tras verificar la frecuencia de viajes.

Dichos abonos recurrentes se podrán comprar a partir del 24 de agosto. En cuanto a los títulos multiviaje y abonos habituales, quedan suspendidos durante los cuatro meses en los que se aplican los nuevos descuentos.

Los billetes de Renfe con un descuento del 50% y rutas en las que se aplica

Los servicios Avant OSP (obligación de servicio público) tendrán un descuento del 50% para usuarios recurrentes, con una rebaja en todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), así como en determinados servicios de alta velocidad no declarados obligación de servicio público, en los que el tiempo de viaje sea menor a 100 minutos y no haya acuerdos marco de reserva de capacidad en vigor.

Para aplicar la bajada de precio se creará un nuevo Abono Ave Recurrente, con las condiciones anteriormente mencionadas de los bonos Avant Tarjeta Plus 10: estos bonos valdrán para 10 viajes, en los dos sentidos, y se podrán usar hasta el 31 de enero de 2023. Estas son las rutas específicas en las que se aplican dichos descuentos:

Madrid-Palencia

Madrid-Zamora

León-Valladolid

Burgos-Madrid

León-Palencia

Burgos-Valladolid

Ourense-Zamora

Palencia-Valladolid

Huesca-Zaragoza

León-Segovia

Segovia-Zamora

Palencia-Segovia

Medina del Campo-Zamora

Además, las líneas de autobús estatales deben aplicar descuentos del 50% en títulos multiviajes de más de dos trayectos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.