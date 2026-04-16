Qué ayudas contempla el Plan Estatal de Vivienda para los jóvenes o para fomentar el alquiler

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que va a llevar al Consejo de Ministros del próximo martes la aprobación definitiva del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con una dotación de 7.000 millones de euros y que, entre otras medidas, blinda que ni un euro vaya destinado a viviendas públicas o protegidas que vayan a privatizarse en el futuro.

Aprovechando la jornada 'Habitar el mundo rural' que se ha celebrado en Ciudad Real, la ministra ha detallado las medidas que conforman este plan, orientadas sobre todo al mundo rural. El objetivo es "vivir mejor" y que las viviendas sean más "accesibles y eficientes energéticamente", por lo que habrá ayudas destinadas a reformas estructurales de los edificios.

Viviendas ubicadas en cascos históricos

En concreto, el plan contempla ayudas de hasta 8.000 euros por vivienda que requieran actuaciones estructurales, 13.000 euros para mejoras de accesibilidad y de hasta 20.500 euros para rehabilitación energética, todas ellas en función del tamaño y el coste de la casa. Por lo tanto, existe la posibilidad de que una vivienda reciba ayudas de hasta 50.000 euros si reúne las tres características.

Además, para las viviendas ubicadas en cascos históricos o con valor patrimonial se crea una línea específica de ayudas adicionales de hasta 30.000 euros. El objetivo, en palabras de Rodríguez, es que "quien decida vivir en un pueblo pueda hacerlo en condiciones dignas".

Ayudas para el alquiler asequible

La segunda parte del Plan Estatal se dirige al alquiler asequible. En concreto, aquellos propietarios que cedan sus viviendas a las comunidades autónomas para que sean alquiladas durante un mínimo de siete años recibirán compensaciones económicas, así como ayudas de hasta 12.000 euros en caso de rehabilitación y 18.000 euros adicionales para su devoluición en condiciones óptimas al acabar dicho período.

Además, en el caso de viviendas vacías, el Plan fija ayudas de hasta 35.000 euros si después de rehabilitarlas se destinan a alquiler residencial con precios asequibles. En cuanto a viviendas de nueva construcción, para municipios de menos de 10.000 habitantes se van a destinar ayudas de hasta 85.000 euros para la promoción de vivienda pública con protección permanente.

Para los jóvenes

Por último, de cara a que los jóvenes puedan adquirir una vivienda, aquellos de hasta 35 años que compren o construyan su primera vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes recibirán ayudas de hasta 15.000 euros, ampliable a municipios de hasta 20.000 habitantes cuando sufran problemas de despoblación.

La ministra ha insistido en que estas medidas buscan "equilibrar el territorio" y dar respuesta a la falta de vivienda en el medio rural, donde hay viviendas vacías que no están en condiciones de habitabilidad. Además, ha puesto en valor que el Plan Estatal triplica la inversión anterior y que en zonas como Castilla-La Mancha pasará de 75 a 280 millones de euros.