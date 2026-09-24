El PP propone un IVA del 0% en los alimentos básicos para aliviar el coste de la compra

Lejos de los frentes abiertos en materia de inmigración o las causas judiciales que rodean al Gobierno, el Partido Popular ha vuelto a hacer referencia a una de las cuestiones que más preocupa a los ciudadanos.

La vida sigue encareciéndose y ya son muchos los ciudadanos que sufren las consecuencias de ello. El incremento de precios en los carburantes o la electricidad vuelve a ser tema de debate por las dificultades que genera en las familias.

A ello se suma la subida de la cesta de la compra, que perjudica de manera general a todos los ciudadanos. Por ello, desde el PP han propuesto una batería de medidas que pretenden aliviar la tensión que existe actualmente.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este jueves en la necesidad de aplicar un alivio fiscal para las familias. En este sentido, la formación ha propuesto, entre otras cosas, aplicar el IVA del 0% a los alimentos básicos como forma de atajar el problema.

Reducir el coste de la cesta de la compra

El líder del Partido Popular ha aprovechado su visita a una empresa láctea en Alovera, Guadalajara, para plantear una serie de propuestas económicas que benefician a millones de personas.

El jefe de la oposición ha presentado un plan que pretende rebajar los impuestos, de tal forma que los alimentos considerados como básicos, entre ellos leche, quesos, aceite, huevos, frutas, verduras, carne, pescado y conservas, cuenten con un IVA del 0%.

"El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. La inmensa mayoría de las familias puede concluir que aquí no hay quien viva", ha afirmado, subrayando que la carga impositiva ha crecido un 53% durante la etapa de Pedro Sánchez.

Otras medidas propuestas

Otra de las medidas propuestas por la oposición ha sido reducir el IVA de la electricidad del 21 al 10% y deflactar el IRPF. "Es de justicia que Hacienda devuelva a la gente lo que la inflación les ha quitado", ha explicado Feijóo.

Por su parte, el líder del Partido Popular ha puesto sobre la mesa la posibilidad de duplicar las desgravaciones por cada descendiente en el IRPF, que pasaría de 2.400 euros a 4.800€ por el primer hijo, de 2.700€ a 5.400€ por el segundo, de 4.000€ a 8.000€ el tercero y de 4.500€ a 9.000€ del cuarto y siguientes.

El Plan de Choque para la Mejora del Poder Adquisitivo incluiría también un suplemento por descendiente menor de tres años, que se duplicaría de 2.800 a 5.600 euros.

Ayudas a autónomos

Por último, Feijóo ha reflejado su intención de rebajar los gastos de los agricultores, ganaderos y pescadores en fertilizantes y combustibles, además de haber destacado la necesidad de eliminar el IVA para autónomos que facturen por debajo de 85.000 euros, así como reducir los costes de burocracia.

"Cada trámite innecesario cuesta dinero. Cada trámite innecesario cuesta tiempo. Y el tiempo y el dinero lo que producen es un incremento de coste" ha señalado Feijóo.

El PP llevará estas medidas al Congreso de los Diputados con la esperanza de que sean aprobadas. "Si este Gobierno no quiere hacerlo, nosotros defenderemos estas medidas en las Cortes y espero y deseo que se aprueben por una mayoría del Congreso y la mayoría absoluta en el Senado", ha concluido.