El recibo que puede dispararse un 54% a partir de octubre: OCU avisa de una subida de más de 300 euros al año

El coste de vida sigue incrementando en muchos hogares españoles. Y es que a las recientes subidas en el precio de la electricidad y los carburantes se suma un nuevo factor que afecta a millones de ciudadanos.

Tal y como ha explicado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la factura de gas podría verse incrementada próximamente hasta niveles récord. Las primeras estimaciones apuntan a que el consumo de gas podría verse incrementando hasta un 69%.

Todo debido a la subida de los kWh anuales, que pasaría de los 4,12 a los 6,95 céntimos a partir de la nueva revisión que se realizará en el mes de octubre.

Un incremento de 300 euros

El gas podría recibir un repunte de su precio el próximo 1 de octubre, momento en el que se producirá una nueva revisión de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas.

Según las estimaciones, los hogares que consumen 9.000 kWh anuales podrían pasar de facturas de 600 euros a alrededor de 910 euros al año, una subida que supone hasta 300 euros más.

Aunque el incremento del precio de la energía rondaría el 69%, el impacto final sería menor debido al peso de los costes fijos, impuestos y alquiler del contador. Aun así, el sobrecoste anual se situaría en torno a los 310 euros, un 54% más que con los precios actuales.

La OCU sigue apostado por la tarifa regulada

A pesar de esta estimación, la OCU aconseja no abandonar precipitadamente la tarifa regulada. Recuerdan que la TUR sigue siendo por ahora la opción más competitiva frente a las ofertas del mercado libre.

No obstante, de confirmarse el incremento, la organización recomienda revisar las condiciones de las tarifas del mercado libre a partir de octubre, ya que algunas ofertas fijas que antes resultaban menos atractivas podrían ganar competitividad.

Cómo ahorrar dinero

Por otro lado, la asociación ha animado a los consumidores a sumarse a su 'X Compra Colectiva de Energía', una iniciativa gratuita y sin compromiso disponible en la web 'Quiero pagar menos luz'.

El objetivo es agrupar a miles de hogares para negociar tarifas mejoradas de luz y gas con las comercializadoras mediante una subasta. La organización subraya que en la edición anterior participaron más de 33.000 usuarios, logrando un ahorro medio anual de 75 euros solo en la factura de la electricidad.