El paro sube en 231.500 personas hasta marzo, su mayor alza desde 2013

El paro subió en 231.500 personas entre enero y marzo, lo que supone un 9,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 170.300 personas (-0,7%), concentrándose la pérdida de empleo en el sector privado, donde se destruyeron 191.400 puestos de trabajo, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento del paro en los tres primeros meses de este año es el más pronunciado en un primer trimestre desde 2013, cuando aumentó en 257.200 personas. Por su parte, el descenso de la ocupación es el más pronunciado en un primer trimestre desde 2020, cuando la llegada de la pandemia destruyó 285.600 empleos.

2.708.600 parados

Al finalizar marzo, el número total de parados se situó en 2.708.600 personas, la cifra más alta desde el primer trimestre de 2025, y el de ocupados alcanzó los 22.293.000 trabajadores, bajando así de la cifra récord 22,46 millones de ocupados lograda a cierre del año pasado.

No obstante, en una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha resaltado que, en términos desestacionalizados, se superaron por primera vez los 22,5 millones de ocupados, tras crecer el empleo en el primer trimestre en 96.800 personas (+0,4%) y en 532.300 en el último año.

El Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha recordado que el primer trimestre del año siempre viene marcado por la estacionalidad que implica el fin de la campaña navideña para la hostelería o el comercio.

No obstante, esta tasa del 10,83% es la menor en un primer trimestre desde el año 2008, según ha resaltado el Ministerio de Economía.