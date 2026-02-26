Mercadona destina más de 1.000 millones a mejorar salarios y ampliar vacaciones de su plantilla

Mercadona ha destinado más de 1.000 millones de euros a mejorar el poder adquisitivo y las condiciones laborales de su plantilla en España y Portugal. La medida incluye el reparto este martes de 780 millones de euros en concepto de prima por objetivos entre más de 112.000 trabajadores, según ha informado la compañía este 25 de febrero desde Valencia .

En concreto, los empleados con más de cuatro años de antigüedad —que representan el 70% de la plantilla— han recibido el equivalente a tres mensualidades en variable. En términos netos, esto supone 7.250 euros, correspondientes a 5.400 euros de prima más la nómina mensual. Para los trabajadores con menor antigüedad, la empresa ha abonado dos mensualidades adicionales.

Subida salarial ligada al IPC

A esta prima se suma una subida salarial aplicada para compensar el incremento del IPC, que en 2025 fue del 2,9% en España y del 2,2% en Portugal. Esta actualización salarial supone un impacto anual de 125 millones de euros para la compañía .

Además, Mercadona amplió el pasado mes de diciembre el periodo anual de vacaciones de 30 a 37 días naturales, una medida que ya está en vigor en ambos países y que tiene un coste estimado de 100 millones de euros anuales .

Según destaca la compañía, este conjunto de iniciativas responde a su modelo de gestión basado en la inversión en las personas, y llega en un contexto en el que la empresa asegura haber alcanzado en 2025 sus mejores datos históricos en rentabilidad y cuota de mercado .

Desde la empresa subrayan que “cuanto más se invierte en las personas, mayor es el retorno obtenido”, en referencia al aumento de productividad registrado el último ejercicio .