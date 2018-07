Los líderes de la eurozona aplazan al miércoles un posible acuerdo sobre Grecia

La cumbre de emergencia de jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona sobre Grecia ha concluido, tras casi cuatro horas de discusiones, sin acuerdo para desbloquear el rescate pese a las últimas propuestas en materia de reformas presentadas por el primer ministro heleno, Alexis Tsipras.

El presidente del Consejo Europeo (PE), Donald Tusk, indicó que los ministros de Economía y Finanzas de los países del euro evaluarán los progresos sobre el plan de Grecia en una reunión el miércoles.

"Las propuestas hechas por Grecia se evaluarán en las próximas horas y con rapidez por parte del Eurogrupo este miércoles", dijo Tusk en la conferencia de prensa final de la cumbre de líderes de la eurozona.

El presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, dijo por su parte que "las propuestas de Atenas han llegado con retraso, pero son un paso importante. Confío en que el Eurogrupo del miércoles conseguirá un resultado, que se presentará el jueves al Consejo Europeo".

Rajoy, "optimista" ante un posible acuerdo

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se mostró "optimista" con llegar a un acuerdo con Grecia porque consideró que "se ha avanzado" y que Atenas "ha dado marcha atrás" en algunos de sus posicionamientos.

En declaraciones a su salida de la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y Gobierno de la eurozona celebrada en Bruselas, Rajoy dijo que ahora se puede ver más cercano el acuerdo que en los últimos días.

"Estamos en los últimos plazos del segundo rescate y se ha avanzado. Grecia ha presentado una propuesta en la que da marcha atrás en muchas de las cosas que dijo en su día y es muy positivo que lo haya hecho", señaló.

Según Rajoy, "Grecia sabe que tiene la solidaridad europea, pero hay que combinarla con la responsabilidad y cumplir los acuerdos y los compromisos".

"En la vida cuando uno quiere que le ayuden tiene que actuar con responsabilidad", apuntó el presidente del Ejecutivo español, que reiteró que la posición española "será constructiva". Preguntado sobre si los líderes podrán alcanzar un acuerdo esta semana, Rajoy se pronunció por seguir trabajando, y subrayó: "Vamos a hacer un esfuerzo".

"El acuerdo es necesario para todos, para los griegos, para la eurozona y para Europa. Es necesario, pero todavía estamos lejos de él", ha dicho al término de la reunión la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaité, que considera que las concesiones de Atenas todavía no son suficientes.

"La reunión fue buena en el proceso pero no en el resultado", ha lamentado la presidenta lituana. "Las próximas 48 horas son absolutamente importantes, pero no estamos sintiendo que el Gobierno griego comprenda realmente lo que podría ocurrir si no asumen sus responsabilidades de tomar el futuro del país en sus manos", ha criticado.