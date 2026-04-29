El I Encuentro por los Derechos Digitales reúne a 50 referentes en tecnología, ética y gobernanza digital

Frances Haugen, experta en datos y responsable de la filtración de los ‘Papeles de Facebook’, y Anu Bradford, catedrática de derecho en la Universidad de Columbia, son las últimas ponentes confirmadas para el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales. El evento, que se ha presentado esta mañana ante medios de comunicación y que se celebrará los próximos 13 y 14 de mayo en la Llotja de Mar en Barcelona, reunirá a más de 50 referentes mundiales para abordar los principales desafíos de la era digital.

El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales está impulsado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona en el marco del Observatorio de Derechos Digitales. Un evento que busca generar un debate plural y de referencia para reflexionar sobre derechos fundamentales en un contexto marcado por la expansión de la inteligencia artificial, la gestión masiva de datos, la desinformación, la ciberseguridad y la protección de la infancia y la juventud en entornos digitales.

“Este Encuentro es el resultado de un trabajo de largo recorrido en defensa de los derechos digitales que España viene liderando desde 2021 con diversas iniciativas como la publicación de la Carta de Derechos Digitales, la puesta en marcha de la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA) o la creación del Observatorio de Derechos Digitales”, ha detallado María González Veracruz, Secretaria de estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. En su intervención, también ha destacado que el evento suceda en España, "un país que se adelantó en la defensa de los derechos digitales y es la patria de la IA ética, de la IA con un prisma humanista, pues tener una digitalización segura y confiable marca la diferencia, es una necesidad y también una oportunidad competitiva".

Por su parte, el director general de Red.es, Jesús Herrero, ha remarcado que “el Encuentro por los Derechos Digitales nace con el objetivo de sensibilizar y dar a conocer a la ciudadanía que sus derechos también son digitales y llevar a la sociedad el debate sobre el uso ético de la tecnología”.

Ponentes de referencia internacional

Frances Haugen y Anu Bradford se suman a un cartel que cuenta con voces internacionales influyentes, como Yael Eisenstat, experta en políticas tecnológicas y exdirectiva de Facebook; Carl Öhman, investigador del Oxford Internet Institute especializado en gobernanza de la IA y ética digital; Cory Doctorow, autor y activista digital especializado en privacidad y derechos digitales; o Carissa Véliz, filósofa especializada en ética digital y privacidad en la Universidad de Oxford y autora de ‘La privacidad es poder’ (2021) y ‘Prophecy: Prediction, Power, and the Fight for the Future, from Ancient Oracles to AI’ (April 2026).

El programa contará además con la participación de referentes nacionales e internacionales como Daniel Innerarity, director del Instituto Globernance; Genís Roca, presidente de Accent Obert; Erika Staël von Holstein, asesora en inteligencia artificial del Gobierno de España; Trisha Prabhu, fundadora de la iniciativa ReThink contra el acoso digital; o Marc Silver, director del documental Molly vs The Machines, entre otros.

Una agenda centrada en los grandes retos digitales

El programa del I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales se articula en torno a cinco grandes ejes: ciberseguridad; democracia digital y libertad de expresión; identidad y privacidad; inteligencia artificial; y juventud y protección de menores.

Durante las dos jornadas se celebrarán ponencias, fireside chats y mesas redondas que abordarán cuestiones como el impacto de los algoritmos en la democracia, geopolítica tecnológica, la regulación de las grandes plataformas digitales, la sostenibilidad de los derechos digitales, la protección de los datos personales post-mortem o el impacto de la IA en la juventud.

Talleres y actividades abiertas a la ciudadanía

Paralelamente al programa principal, el Encuentro ofrecerá workshops y talleres gratuitos dirigidos a la ciudadanía, diseñados como espacios prácticos de divulgación y sensibilización. Estas actividades abordarán temas como la protección de menores en entornos digitales, la ciberseguridad, el uso responsable de la inteligencia artificial o nuevas formas de participación ciudadana gracias a la IA.

También podrá visitarse la exposición “Hoy es un buen día para hablar de derechos digitales”, comisariada por la Fundación Telefónica y Domestic Data Streamers. La muestra incorpora el Manifiesto Colectivo de los Derechos Digitales, construido a partir de las aportaciones del público.

Además de la exposición, Fundación Telefónica desarrollará dos talleres dirigidos a público joven, que refuerzan el enfoque educativo y participativo del proyecto. El primero, ‘Detrás del Like’, se realizará como actividad paralela al congreso en el campus 42 Barcelona y está dirigido a jóvenes de 14 a 17 años. El segundo taller, ‘Hackear los discursos de odio: tecnología para transformar las redes’, tendrá lugar en el mismo congreso y está dirigido a jóvenes de 16 a 20 años.

El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales culmina el trabajo del Observatorio de Derechos Digitales, una iniciativa público-privada integrada en el Programa Derechos Digitales del Gobierno de España, impulsado a través de Red.es. En los últimos 18 meses, 360 especialistas y 50 entidades de España e Iberoamérica han desarrollado más de un centenar de actividades de investigación y divulgación con el objetivo de generar conocimiento, promover políticas públicas y reforzar la protección de los derechos en el entorno digital.