"Educación" y "futuro", claves de liderazgo en la primera jornada del MABS 2015 con Brown y Durao Barroso

Las experiencias de referentes mundiales en política, economía y empresa contadas en primera persona. Éstos son los mensajes de liderazgo que han escuchado los asistentes a la primera jornada del Management & Business Summit (#MABS2015), organizado por ATRESMEDIA, que se ha desarrollado en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. El testimonio y las opiniones de Gordon Brown, José Manuel Durao Barroso, Bill Richardson, Pau García-Milá, Juan Verde y Richard Gerver han sido los protagonistas de las primeras conferencias, que tendrán su continuación este jueves con otros representantes de éxito en sectores tan diversos como el deporte, con Pau Gasol, o la gastronomía, con David Muñoz.

Silvio González, CEO de ATRESMEDIA, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a las dos jornadas de 'management' avanzando algunas de las palabras que serían claves a lo largo de las posteriores intervenciones: educación, futuro y emprendedores. Antes de su discurso de bienvenida, Silvio González había recibido al primer protagonista del día: Gordon Brown, exprimer ministro de Reino Unido.

'Nuestro mundo hoy y mañana' es el título sobre el que giró la conferencia del político britanico, que resumió en cuatro las claves del crecimiento: "invertir en más investigación y desarrollo", apostar más por la educación en cuanto a "mayor inversión, buenos maestros y una adecuada programación de la enseñanza", "estimular la empresa" dando facilidades a las pymes y "más cooperación internacional". De esta forma, cree que se podrá vencer la "inseguridad" que surge en un mundo globalizado.

El que fuera líder del Partido Labotista entre 2007 y 2010 aseguró que "el día de hoy y mañana es un mundo de oportunidades" y se mostró especialmente optimista con España: "Es uno de los mejores países para recibirlas". También expresó como consejo que los líderes "deben adelantarse ahora a los problemas de los próximos 20 años: baja natalidad, inmigración...". Por último, se refirió también a los nacionalismos, preguntado sobre el referéndum en Escocia y sus consecuencias en Reino Unido. "A pesar de todas las diferencias, hay que superar los conflictos y trabajar por un proyecto común", aseveró.

Durao Barroso defiende a la Unión Europea

La conferencia con un perfil más europeísta y político corrió a cargo de José Manuel Durao Barroso. El expresidente de la Comisión Europea afirmó que la economía en el viejo continente "tiene que crecer", para lo que se necesita perseverar "con reformas estructurales para aumentar la competitividad y la productividad". "Ni Europa ni el euro han creado el problema, somos parte de la solución", valoró sobre la crisis. Además, criticó que "está de moda atacar Europa, es el glamour intelectual que da el pesimismo", por lo que pidió "no idealizar el pasado" pensando que fue mejor que lo que vendrá.

Durao Barroso se refirió en particular al caso griego para valorar que el Gobierno de Alexis Tsipras "no está mostrando felixibilidad suficiente". "Hay países más pobres que Grecia que están prestando dinero a Grecia", subrayó al destacar que "Alemania tiene una palabra fundamental" pero que "hay otros países" que están aún más pendientes de que su Ejecutivo presente "un programa de reformas creíble". "Si el Gobierno griego sigue con ideas idealistas, no hay posibilidad", zanjó.

Sobre España, el expresidente de la CE destacó el "milagro" de que evitara el rescate, al igual que Italia. Además, se mostró favorable "como portugués" a que Luis de Guindos se convierta en próximo presidente del Eurogrupo. Por otra parte, elogió las cualidades que hacen de Angela Merkel "la líder mas importante de Europa". "Sobre todo porque los otros no hacen lo mismo: es la que conoce mejor el sistema europeo", afirmó, subrayando su compromiso y grandes conocimientos sobre los mecanismos de la UE.

Del medio ambiente a la educación

La maestra de ceremonias de la jornada fue Mónica Carillo (Noticias Fin de Semana), que fue presentando a cada uno de los conferenciantes. El medio ambiente fue el tema sobre el que giró la intervención de Bill Richardson, asesor en materia energética y experto orador sobre el papel de EEUU en el escenario internacional. Y sobre espíritu emprendedor habló Pau García-Milá, que fundó su primera empresa, eyeOS, con sólo 17 años.

La primera ponencia de la tarde corrió a cargo de Juan Verde, que trabajó en la candidatura de Hillary Clinton para las primarias demócratas de 2011 y después entró en el Comité de Campaña de Barack Obama. Su discurso tuvo como base su experiencia en la política estadounidense y las anécdotas en la trastienda de la Casa Blanca, y también explicó lo que describe como "politica aspiracional": "La gente no recuerda lo que dijiste sino lo que le hiciste sentir cuando lo contaste, si fue algo positivo o memorable".

Cerró la jornada Richard Gerver, uno de los expertos en educación más aclamados en la esfera internacional. Su visión creativa y su principio de que las mentes infantiles son potencialmente las más brillantes para innovar y emprender llamaron la atencieron de los asistentes en una intervención durante la que contactó por videoconferencia con Sir Ken Robinson. "Yo soy la parte teórica y él es la práctica", describió Gerver sobre su colaboración con este experto en recursos humanos aplicados a los negocios.