Bizum estrena su aplicación para pagar en comercios físicos: así funciona en Android e iOS

Bizum continúa extendiendo su despliegue progresivo del pago presencial, iniciado el pasado 18 de mayo. La compañía prevé que a finales de año, la práctica totalidad de las personas que utilizan esta solución de pago puedan disponer de un servicio, que en un futuro próximo, permitirá realizar compras por internet con las mismas garantías que otros métodos de pago.

Del móvil al comercio

Esta nueva iniciativa, permitirá pagar en comercios de forma presencial sin contacto ni intermediarios, directamente desde la cuenta bancaria del usuario. La compañía destaca que, al tratarse de pagos instantáneos y confirmados por la entidad financiera, los negocios reducirán el riesgo de fraude o impagos.

El directo general de Bizum, Ángel Nigorra, ha asegurado que esta funcionalidad representa "la culminación de una visión compartida del sector bancario español" y permitirá que los 32 millones de clientes de la plataforma completen sus necesidades de pago "de forma rápida, cómoda y segura", también en establecimientos físicos. De esta forma, España se convertiría en el primer país de Europa en disponer de una solución de pago presencial mediante NFC directamente desde una cuenta bancaria.

Uso de Bizum Pay

El funcionamiento de Bizum Pay será similar al de otras carteras digitales con tecnología NFC y podrá configurarse como aplicación de pago predeterminada. En Android bastará con desbloquear el teléfono, mientras que en iPhone será suficiente con pulsar dos veces el botón lateral. Hecho esto la persona solo tendrá que acercar su móvil al TPV y el pago quedaría realizado.

El despliegue del servicio ya alcanza más de un millón de terminales de pago, alrededor del 60% del total de los datáfonos bancarios en España. Los comercios solo tendrán que contactar con su entidad financiera para habilitar este método, sin necesidad de sustituir el datáfono, una ventaja especialmente relevante para los pequeños negocios.