Declaración de la Renta 2025: qué pasa si marco la casilla 106 y también la de la Iglesia

Con la campaña de la Declaración de la Renta 2025 en marcha, vuelve una de las dudas más frecuentes entre los contribuyentes: ¿qué ocurre si se marca a la vez la casilla 106, destinada a fines sociales, y la casilla destinada a la Iglesia Católica?

La respuesta es sencilla: ambas opciones son compatibles y pueden seleccionarse de forma simultánea, sin que una excluya a la otra. Marcar las dos casillas implica que el contribuyente decide destinar una parte de sus impuestos tanto a proyectos sociales como al sostenimiento de la Iglesia. Concretamente, se asigna un 0,7% de la cuota íntegra del IRPF a cada opción, lo que suma un total del 1,4% destinado a estos fines si se seleccionan ambas.

Esto no significa pagar más ni recibir menos en la devolución: simplemente se decide el destino de esa parte de los impuestos ya calculados.

Más de 12 millones de personas marcan la casilla 106

La Agencia Tributaria prestando asistencia a los ciudadanos en sus oficinas. | Getty Images

Este año, en el contexto de la campaña informativa de la llamada X Solidaria, la directora general de Familias y Diversidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Patricia Bezunartea; la presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Yolanda Besteiro; y el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, animaron este miércoles a los contribuyentes a marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social en la declaración de la renta.

Durante la presentación de esta campaña, que este año lleva por lema "El gesto legendario", las organizaciones destacaron que casi 12,4 millones de contribuyentes ya realizan este gesto solidario, destinando un 0,7% de sus impuestos a proyectos sociales que apoyan a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.

En 2025, gracias a ellos se recaudaron más de 567 millones de euros para fines sociales, casi 55 millones más que en la campaña anterior.

Llamamiento al compromiso

En su intervención, Bezunartea explicó que la campaña busca también hacer un llamamiento al compromiso de la ciudadanía con los derechos sociales, destacando que marcar la X Solidaria es una forma sencilla de contribuir desde el propio IRPF.

Lejos de lo que muchos piensan, elegir una o ambas casillas no tiene ningún impacto económico directo en el resultado de la declaración. Es decir, no se paga más ni se recibe una menor devolución. En caso de no seleccionar ninguna, ese porcentaje se destina a los Presupuestos Generales del Estado para fines generales.

En este contexto, Besteiro también animó especialmente a la población joven y a quienes no han marcado todavía la casilla 106 a sumarse al movimiento solidario, recordando que pueden marcar esta casilla junto a la de la Iglesia sin "dividir la ayuda", sino duplicándola para apoyar tanto proyectos sociales como otras iniciativas respaldadas por la Iglesia.