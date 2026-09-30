Cuánto puedes ahorrar al año comprando en el supermercado más barato de tu ciudad, según OCU

El estudio anual de supermercados de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha desvelado que el ahorro anual medio entre comprar en el supermercado más barato y el más caro de una ciudad es de 1.310 euros de media en España, cifra que puede aumentar hasta casi los 4.400 euros en Madrid.

Para realizar este estudio, la OCU ha recogido más de 100.000 precios de 690 establecimientos, incluyendo también los principales establecimientos online, y ha calculado los índices en 189 ciudades. La cesta de la compra elaborada cuenta con 244 productos de 80 categorías diferentes, entre los que se incluyen carne, pescao, frutas, verduras, envases, productos de higiene y combina marcas blancas con marcas de fabricante.

En Madrid se puede ahorrar hasta 4.381 euros

Según el estudio, Madrid es la ciudad en la que más diferencia de precios hay entre el supermercado más caro y el más barato. La diferencia es de hasta 4.381 euros, seguida de las localidades madrileñas de Alcobendas, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, con 4.270 euros de ahorro.

En el lado contrario se sitúa Mieres, que es la localidad en la que menos se puede ahorrar, solo 381 euros. Lo mismo sucede en localidades como Puerto Real, con 434 euros, Santa Pola, con 447 euros, Torre-Pacheco, con 452 euros y Villarreal y San Vicente del Raspeig, con 454 euros.

Cuáles son las localidades más baratas y dónde están los hipermercados más baratos

En este sentido, las localidades más baratas son tres de la Comunidad Valenciana: Torrent, Villarreal y Santa Pola. Mientras que las más caras son Getxo, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Cerdanyola del Vallès. Por comunidades, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco encabezan la lista, mientras que la Comunidad Valenciana y Murcia están en el polo opuesto.

A raíz de este estudio, se desvela que los hipermercados Alcampo del centro comercial de Bonaire, a las afueras de Valencia, en Aldaia y el de Coia en Vigo son los establecimientos más baratos a nivel nacional, mientras que los supermercados Sánchez Romero de Arturo Soria, Castelló y del Paseo de la Castellana en Madrid son los más caros.

En cuanto a cadenas de distribución, las más baratas son Supermercados Dani, Family Cash, Tifer, Alcampo y Supeco, y las más caras Hipercor, El Corte Inglés, Supercor y Sánchez Romero.

Los precios se han encarecido un 39,5% en los últimos cinco años

A raíz del estudio, la OCU ha desvelado que los productos frescos han subido de media un 4,7%, destacando el 8,6% del pescado. Los productos de marca se han encarecido un 2%, frente al 0% de los de marca blanca. Sobre todo, ha denunciado la "importante subida acumulada" de los últimos cinco años, porque el precio de los alimentos ha crecido un 39,5%.