La CNMV autoriza la mejora de la opa al Sabadell planteada por el BBVA

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha aprobado este jueves la oferta mejorada del BBVA por el Banco Sabadell, cuyos accionistas tendrán ahora hasta el 10 de octubre, incluido, para aceptarla.

La CNMV ha anunciado que autoriza la modificación de las características de la opa lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell, que fue autorizada el pasado 5 de septiembre, y por la cual, la contraprestación pasa a ser íntegramente en acciones, a razón de un título de nueva emisión del BBVA por 4,8376 de la entidad catalana.

El cambio en la oferta elimina el componente en efectivo y se ofrece el precio en acciones. En concreto, BBVA ha pasado de ofrecer una acción suya más 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 de Sabadell, a una acción de BBVA por cada 4,8378 de Sabadell.

Después de que el BBVA presentara el pasado lunes la solicitud de autorización a la CNMV de la mejora de la oferta, el periodo de aceptación -que se abrió el 8 de septiembre- ha permanecido suspendido hasta que la CNMV ha aprobado el folleto.

Plazo ampliado hasta el 10 de octubre

Tras dicha aprobación, y tal y como ha explicado la CNMV, el plazo de aceptación de la oferta queda ampliado hasta el 10 de octubre incluido.