OPA BBVA A SABADELL

El BBVA mejora su oferta un 10% para de convencer de la opa a los accionistas del Banco Sabadell

Según explica BBVA en un comunicado, su Consejo de Administración ha decidido modificar las características de la oferta "mediante la mejora de la contraprestación ofrecida".

ondacero.es

Madrid |

Apenas ha comenzado la semana y el BBVA ya se ha convertido el protagonista de la actualidad financiera de esta jornada. Todo después de que haya comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su Consejo de Administración ha decidido mejorar la opa lanzada sobre el Banco Sabadell.

Ahora, el banco vasco ofrecerá acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad a razón de una ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell, lo que supone un incremento del 10 por ciento.

Recordemos que, previamente, el banco ofrecía una acción nueva de BBVA y 70 céntimos de euro en efectivo por cada 5,5483 títulos del banco catalán, según ha informado en un hecho relevante remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No amplía el plazo de aceptación

En su comunicado, BBVA ha explicado que el consejo de administración ha adoptado la decisión de renunciar tanto a realizar nuevas mejoras en la oferta, como a ampliar el plazo de su aceptación.

BBVA tenía de plazo hasta este martes para mejorar su oferta a los accionistas del Banco Sabadell.

