Claves del programa de viajes para mayores de 55 años en Madrid: destinos, requisitos y cómo solicitarlos

Las Rutas Culturales de la Comunidad de Madrid, el programa de viajes para mayores de 55 años, ofrece más de 350.000 plazas y 1.400 destinos, entre los que se incluyen Bélgica y Luxemburgo, Milán y Turín, Tanzania, California, Florida, Laos, la India o un crucero por el Caribe de la República Dominicana.

Nuevas rutas a Tanzania o República Dominicana

Entre el más del millar de opciones que se presentan este año, destacan 399 destinos nacionales (164 escapadas, 186 rutas por la Península y 49 viajes a Baleares y Canarias) y 867 propuestas en el extranjero, que incluyen 34 destinos en Portugal, 81 ciudades europeas e internacionales, 57 circuitos exprés, 405 itinerarios de media distancia y 290 grandes viajes, además de 79 cruceros y 49 mercadillos navideños.

En esta XXI edición se han incluido, además, nuevos destinos a varios balnearios, al Valle del Jerte, al sur de Francia, a la campiña inglesa, Bélgica y Luxemburgo, Milán y Turín, Tanzania, California, Florida, Laos, la India, o un crucero por el Caribe de la República Dominicana.

Precio de los viajes

Todos los itinerarios incluyen alojamiento en hoteles de tres o más estrellas, régimen de pensión completa, un programa de excursiones y visitas, y un guía acompañante durante todo el trayecto.

Los precios oscilan entre los 350 euros por persona para estancias de cuatro días en la Península, hasta 1.995 eurospara un recorrido internacional con una duración mínima de ocho.

350 plazas gratuitas para cuidadores no profesionales

Además, el programa mantiene 350 plazas gratuitas destinadas a cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia. Como novedad, en esta edición se priorizará a quienes no pudieron acceder a una plaza en los dos últimos años, con el fin de ampliar el número de beneficiarios.

Cómo solicitarlos

Los viajes para mayores de 55 años en Madrid (Rutas Culturales) se solicitan reservando plaza directamente en agencias de viajes acreditadas a partir de marzo, siendo la gestión principalmente presencial.

Los requisitos son tener 55 años cumplidos, residir en la región y poder valerse por sí mismo. Se pueden solicitar en cualquiera de las más de 700 agencias de viajes autorizadas, como Viajes El Corte Inglés, Nautalia, Halcón Viajes, B Travel, Viajes Cibeles, Caminos 6.0, IAG7 Viajes o Viajes Carrefour.