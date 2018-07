Cataluña creará un grupo de trabajo para velar por las inversiones de Volkswagen

Este es el principal acuerdo que ha surgido de la reunión que han mantenido hoy en el Palau de la Generalitat el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, con los máximos dirigentes de UGT y CCOO en Cataluña y del comité de empresa de Seat para abordar la crisis generada por el escándalo de los motores manipulados del grupo Volkswagen.

La entrevista tiene lugar después de que el comité de empresa de la marca española y la cúpula de CCOO y UGT en España mantuvieran el 13 de octubre una reunión en Madrid con el ministro de Industria, José Manuel Soria, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

En esa reunión se acordó la creación de un grupo de trabajo integrado por el Gobierno y los sindicatos, y en el que también se integrará la Generalitat.

Al finalizar la reunión en el Palau de la Generalitat, los dirigentes sindicales han alertado del riesgo de utilizar la crisis de Volkswagen y su impacto en Seat de manera "electoralista", dada la cercanía de las elecciones generales.

El secretario general de UGT en Cataluña, Josep Maria Álvarez, ha lamentado los "despropósitos" de los últimos días del ministro Soria, y ha pedido que "se diga la verdad" y "no se engañe" a la sociedad, convencido de que "no tendremos respuestas a todas las preguntas de hoy para mañana y éstas vendrán del grupo Volkswagen y no de los gobiernos español y catalán".