Bizum, transferencias y Hacienda: qué movimientos de tu cuenta llaman la atención

Conviene empezar por lo que ha cambiado, porque no es menor. Hasta ahora, las entidades financieras informaban a Hacienda de los cobros por tarjeta de empresarios y profesionales cuando superaban un umbral anual, y lo hacían una vez al año. Ese umbral ha desaparecido y la periodicidad ha pasado a ser mensual.

Traducido: si una persona cobra por su actividad profesional, ya sea con datáfono, con Bizum o con cualquier otro sistema de pago, esa información llega a la Agencia Tributaria mes a mes y sin importe mínimo. Los primeros datos correspondientes a este nuevo sistema empezaron a enviarse a comienzos de año.

La palabra clave de todo el asunto es “actividad”. Y ahí es donde se ha producido el malentendido.

A quién afecta el cambio y a quién no

El nuevo régimen de información apunta a autónomos, empresarios y profesionales. Es decir, a quien cobra por prestar un servicio o vender un producto, con independencia del canal que utilice para cobrarlo.

Un particular que envía o recibe dinero de otro particular no entra en ese circuito reforzado. Compartir el coste de una cena, pagar tu parte del regalo de un compañero o devolver el dinero de unas entradas no tiene ningún efecto fiscal ni activa ninguna comunicación especial.

Lo que sí se mantiene, y no es nuevo, es la obligación general de las entidades de informar sobre determinadas operaciones a partir de cierta cuantía. El umbral que suele citarse para operaciones de particulares se sitúa en los 10.000 euros, una cifra que poco tiene que ver con el uso cotidiano de Bizum, cuyos propios límites operativos son muy inferiores.

Cuándo un ingreso sí tiene consecuencias

Que el banco no comunique un movimiento no significa que ese dinero esté exento de tributar. Son dos cosas distintas y confundirlas es el error más caro.

Si lo que se recibe es la contraprestación por un trabajo, es un ingreso y tributa como tal, se cobre en efectivo, por transferencia o por Bizum. El medio de pago no cambia la naturaleza fiscal de la operación. Quien vende de forma habitual por internet, alquila una habitación o presta servicios por su cuenta está obteniendo rendimientos, con independencia de cómo le paguen.

Distinto es el caso de una entrega de dinero sin contraprestación, que encaja en el concepto de donación y tiene su propio impuesto, gestionado por las comunidades autónomas y con importantes diferencias entre ellas. Ayudar a un hijo con la entrada de un piso no es lo mismo que pagarle el cine.

El criterio práctico que separa una cosa de otra es sencillo de enunciar y a veces difícil de aplicar: si a cambio del dinero hay un bien, un servicio o un trabajo, estamos ante un ingreso. Si no lo hay y el importe es relevante, conviene mirar la normativa de donaciones de la comunidad correspondiente.

Qué conviene hacer, sin alarmismos

Para el uso normal entre amigos y familia, nada. No hay que llevar registro, ni justificar cada operación, ni repartir los pagos para no llamar la atención. Esa última práctica, además, es precisamente la que sí puede resultar sospechosa.

Para quien tenga cualquier actividad económica, aunque sea pequeña o esporádica, el consejo cambia: conviene separar la cuenta personal de la profesional y llevar el registro correspondiente. Con información mensual llegando a la Agencia Tributaria, las diferencias entre lo declarado y lo cobrado se detectan mucho antes que con el sistema anual anterior.