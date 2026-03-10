El BCE deja claro en un informe lo que debes hacer con tu dinero en tiempos de crisis: guardar efectivo en casa

El contexto de incertidumbre generado por el conflicto en Oriente Medio ha provocado que un informe que publicó el Banco Central Europeo el año pasado tome fuerza por la guerra.

Debido al conflicto, los precios del petróleo y del gas se han disparado, y tal y como señala la autoridad monetaria europea, cuando "la estabilidad se ve amenazada" el dinero en efectivo vuelve a tomar relevancia.

El dinero en efectivo tiene un papel crucial en periodos de incertidumbre

En otros tiempos de crisis, como la invasión rusa en Ucrania, el supervisor dice que se registró un aumento extraordinario y sostenido de la demanda de billetes en euros. A su juico, este aumento ilustra "el papel crucial del efectivo durante un periodo de incertidumbre prolongada".

Las ventajas del dinero en metálico

Según el Banco Central Europeo tiene ventajas como ofrecer privacidad, valor nominal y acceso inmediato. Además, destaca el papel crucial de éste cuando las infraestructuras digitales fallan.

Cuánto dinero es recomendable guardar

El Banco Central Europeo aconseja "mantener una reserva de efectivo de varios días para compras esenciales", entre 70 y 100 euros por miembro del hogar.

Además, indica que es importante que los billetes sean de 10, 20 y 50 euros para facilitar el pago en situaciones en las que no dispongan de cambio suficiente.

Liberalización de reservas de petróleo

Debido al conflicto en Oriente Medio, el tráfico mercante en el estrecho de Ormuz ha quedado prácticamente paralizado, y ante ello, ha subido el precio del combustible.

Para evitar la subida del precio del petróleo, los ministros de Energía del G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, se reunirán para abordar la interrupción del suministro y debatir la posible liberación de reservas de petróleo.