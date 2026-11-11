Antonio Garamendi carga contra la huelga general del 11N: "Es atípica, política y preventiva"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado de "fracaso" la huelga general convocada este miércoles 11 de noviembre y ha cuestionado tanto su naturaleza como el seguimiento que está teniendo en los distintos sectores económicos.

En una entrevista en La Brújula, el dirigente de la patronal ha asegurado que el impacto de la movilización se sitúa en torno al 5% y ha defendido que la protesta tiene un marcado carácter político.

De esta forma, Garamendi ha recalificado atendiendo a algunos adjetivos utilizados por los sindicatos. "Nosotros no pensamos que es una huelga general, pensamos que es una huelga oficial, atípica, política y preventiva", ha afirmado. El presidente de la CEOE considera que la convocatoria se aleja de lo que tradicionalmente se entiende por una huelga general y sostiene que ha sido impulsada inicialmente por una organización que no es un sindicato, haciendo referencia al Sindicato de Inquilinas.

Las críticas a una huelga "política"

El líder de la patronal ha puesto en duda las cifras de participación difundidas por los sindicatos, donde se aseguraba que la participación rondaba entre el 41% y el 75%. Garamendi ha apuntado que muchos comercios y establecimientos hosteleros han permanecido abiertos durante la jornada.

Como ejemplo, ha mencionado la situación de la Gran Vía de Madrid, donde, según su versión, los establecimientos comerciales estaban abiertos durante las primeras horas de la mañana. No obstante, Garamendi ha denunciado como algunos negocios se han visto obligados a cerrar tras las presiones de los manifestantes durante los piquetes informativos.

"Después de eso se han tenido que cerrar las tiendas, pero estaban abiertas. No creo que haya sido muy voluntario este efecto", ha remarcado. En este sentido, el líder de la CEOE ha agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante las movilizaciones y ha condenado los episodios de violencia registrados en distintos puntos del país.

Una respuesta "poco democrática"

Preguntado por la posibilidad de que la huelga general sea el comienzo de una mayor movilización social ante un eventual cambio de Gobierno, Garamendi ha rechazado esa interpretación y ha advertido de que utilizar las protestas como respuesta a un resultado electoral sería "muy poco democrático".

"Si sale lo que yo quiero, qué bien está, y si no sale lo que yo quiero, me voy a la calle. No creo que esto sea un ejercicio democrático", ha afirmado. En este sentido, ha defendido que los ciudadanos deben expresar su voluntad en las urnas y que los agentes sociales deben continuar trabajando a través del diálogo.

El problema de la vivienda en España

La huelga general convocada este miércoles responde, entre otras cosas, a los graves problemas que enfrentan los ciudadanos a la hora de acceder a un inmueble. Tras el desalojo de la Puerta del Sol, donde cientos de personas acamparon durante más de un mes en protesta por la vivienda, las reclamaciones se han trasladado a la movilización de hoy, incluyendo también los bajos salarios y el incremento de precios.

En este sentido, Garamendi ha reconocido que España tiene un problema con la vivienda y ha asegurado que la patronal lleva tiempo reclamando medidas para solucionarlo. A su juicio, una de las principales dificultades está relacionada con la falta de construcción de nuevas viviendas y la elevada carga fiscal que soporta el sector.

"El problema de la vivienda está encima de la mesa y es una realidad. Somos los primeros que estamos denunciando que es un tema que hay que arreglar", ha destacado. Además, ha apuntado que cerca del 40% del precio de las viviendas nuevas corresponde a impuestos, según sus cálculos.

En cuanto a la inflación, ha reconocido que una parte de las subidas de precios responde a factores externos, como el coste de la energía. Sobre los salarios, ha defendido que su incremento debe ser un objetivo compartido, aunque considera necesario abordar también cuestiones como la productividad, la competitividad y el absentismo laboral.

No obstante, el dirigente empresarial ha aprovechado para criticar la política fiscal del Gobierno y ha asegurado que la falta de actualización de los tramos del IRPF ha supuesto un impacto de 19.000 millones de euros para los contribuyentes.

Un diálogo roto con Trabajo

Ante los problemas que afronta el país, el presidente de la CEOE ha afirmado en la entrevista que el diálogo con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos está roto. Según ha detallado, en estos momentos hay un "monólogo social" puesto que el Ejecutivo ha tomado decisiones sin contar con el apoyo de los empresarios.

Aún así, Garamendi ha asegurado que la patronal mantiene abiertos alrededor de 4.500 convenios colectivos y que seguirá trabajando con las organizaciones sindicales para alcanzar acuerdos.