La reflexión de Manuela Vellés en Onda Cero sobre el divorcio: "No tiene por qué ser visto como un fracaso, sino como una etapa de la vida"

La actriz Manuela Vellés ha pasado por los micrófonos de Por fin para presentar la comedia 'Ni contigo ni sin mí' que se estrena este viernes en cines y en la que comparte cartel con otras actrices y actores de renombre como Adrián Lastra, Gorka Otxoa o Iván Sánchez.

Cuenta una historia en la que a Ernesto le llegan los papeles del divorcio el mismo día de su cumpleaños. A su amigo, para animarle, se le ocurre apuntarle a una aplicación de citas para encontrar a alguien con quien dar celos a su ya ex. Ahí entra en juego 'La Toñi', el personaje que interpreta Manuela, que da un vuelco a la historia, porque tiene que hacerse pasar por su novia.

La importancia de la responsabilidad en una ruptura

En palabras de la artista, en la película "todos los personajes tienen sus aristas y no hay buenos ni malos, todos tienen responsabilidad". De hecho, esa es la idea de la directora, que cada persona reflexione sobre qué parte de responsabilidad tiene cada persona en una ruptura. "Este es el post" detrás de la típica historia de amor en la que se casan y acaba con el beso feliz, ha explicado la actriz.

Según Manuela, lo habitual es pensar que cuando una relación acaba, es un fracaso, pero "no tiene por qué ser así, sino una etapa de la vida y hay que mirar hacia adelante". Por eso, el mensaje a los espectadores es muy claro: "Que firmen los papeles del divorcio, que acepten que eso ha terminado y que fuera hay un mundo maravilloso en el que le van a pasar cosas estupendas".

Una película que le ha servido para desligarse de otros temas

Durante la conversación con Jaime Cantizano, la actriz ha definido la obra como "aire fresco" después de todos los dramas "intensos" que ha interpretado. La ambientación de la historia favorece que sea percibida así, porque está rodada en Canarias, en "una casa en un acantilado donde ves un mar inmenso que te crees que es un croma".

La película le ha servido a Manuela para reírse más de sí misma y para darse un descanso de otros temas. "Ese es mi proceso personal. Entiendo que la profundidad es muy importante, pero en mi proceso me apetecía un poco de ligereza". Una ligereza que le ha aportado el propio personaje de Toñi, que es muy "auténtico" y que le ha inspirado mucho.