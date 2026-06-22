Marta González de Vega reivindica el trabajo de los guionistas: "Si Shakespeare viviera hoy, seguramente sería guionista"

Marta González de Vega ha visitado Más de uno para compartir la hora de humor junto a Jorge Abad, Goyo Jiménez, Agustín Jiménez y Borja F. Sedano. Durante la conversación, la actriz y guionista ha bromeado sobre el atractivo que despierta Carlos Alsina entre muchas mujeres, antes de centrarse en el proyecto que la ha llevado al programa.

La invitada ha presentado 'Haciendo amigos', una película producida por Santiago Segura y dirigida por David Márquez, que llegará a los cines el próximo 10 de junio. La cinta está protagonizada por un grupo de actores con discapacidad y, según González de Vega, su director es "una auténtica joya como director, ser humano y artista integral".

Además de formar parte del reparto, Marta González de Vega es una de las guionistas de la película. Sin embargo, ha reconocido entre risas que ni siquiera ella se permite modificar una sola palabra del texto: "Hay que dar ejemplo". La escritora aprovechó para reivindicar la figura del guionista, una profesión que, a su juicio, ha desaparecido del imaginario colectivo. "Si Shakespeare hubiera vivido hoy, seguramente hubiera sido guionista", afirmó.

Si Shakespeare hubiera vivido hoy, seguramente hubiera sido guionista

A raíz de esta reflexión, Carlos Alsina planteó que una posible solución pasaría por que fueran los propios guionistas quienes acudieran a promocionar las películas y series que escriben.

La trama de 'Haciendo amigos' está protagonizada por Kim Gutiérrez y Antonio Resines, que interpretan a dos atracadores de poca monta que, tras cometer un robo, descubren que la grúa se ha llevado su coche. En plena huida, terminan subiéndose a un autobús ocupado por personas con discapacidad.

González de Vega se mostró especialmente satisfecha con la acogida que ha tenido la película entre quienes ya la han visto. En este sentido, destacó las palabras de Antonio Resines, quien le ha confesado que está "encantado y emocionado" con el resultado. Para la actriz, ese elogio tiene un valor especial: "Si Antonio está emocionado con la película es que la peli mola", comentó, recordando que el actor es una persona que "no se casa con nadie".

Si Antonio está emocionado con la película es que la peli mola

La entrevista también dejó espacio para la nostalgia. Los participantes recordaron la mítica serie 'Anillos de oro', cuyo título da nombre al festival en el que Resines y González de Vega han estado promocionando la película.