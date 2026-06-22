Ignacio Jarillo presenta su segunda novela 'Culpables': "He intentado que el lector deje de leer y escuche"

Ignacio Jarillo ha sido este lunes el invitado de Más de uno para presentar 'Culpables', su segunda novela. Una faceta literaria que ha sorprendido a Carlos Alsina, ya que su primer libro fue publicado bajo pseudónimo. "Quería separar al periodista del que no lo es", ha explicado.

Su debut literario llegó con 'Las piernas de la sirena', una obra que firmó como Ignacio Beltrán. La historia transcurría entre Algeciras, Tarifa y Tánger, y abordaba la tragedia de las pateras y la inmigración desde el punto de vista de una periodista. "Había mucho de mí en esa periodista y en esa tierra", ha reconocido. Con su nueva novela ha decidido abandonar el anonimato y firmar con su nombre real. "Soy lo que soy y ya está", ha afirmado. "Soy autor, no escritor, para lo bueno y para lo malo".

Jarillo ha explicado que 'Culpables' se aleja por completo del periodismo. "No aparece ningún periodista y tampoco, en el terreno narrativo, tiene nada de periodístico", ha señalado.

La acción se desarrolla en La Martina, una isla ficticia situada en el mar de Alborán. Allí, un tornado acaba de dejar un rastro de muerte y trauma entre sus habitantes. A partir de ese escenario, la novela sigue a siete personajes que mantienen conversaciones con sus respectivos psicólogos. A través de esas sesiones terapéuticas, el lector va descubriendo poco a poco los secretos que conectan todas las historias.

"Necesitaba darle un escenario a la historia, pero me sobraba la narrativa. Narrar no era lo que hacía falta; lo que hacía falta era escuchar", ha explicado el autor. Esa idea le llevó a tomar una decisión poco habitual al terminar el primer capítulo: prescindir de gran parte de la narración tradicional y construir la novela a través de diálogos. "He intentado que el lector deje de leer y escuche".

Los siete protagonistas comparten un mismo elemento: el sentimiento de culpa. "Que es muy diferente a ser culpable o a merecerlo", ha precisado. Según Jarillo, a medida que avanza la trama el lector descubre que "la culpa de uno poco a poco va siendo la inocencia de los demás".

Papel central de la psicología

La novela también juega con los distintos papeles que las personas adoptan en sus relaciones. El autor se ha inspirado en el llamado triángulo dramático, según el cual todos alternamos entre los roles de víctima, salvador y perseguidor. "En esta novela he querido jugar un poco a esto", ha explicado.

Entre todos los personajes destaca uno que sirve de nexo de unión entre las distintas historias y que, según el autor, "no ha tenido la delicadeza de tratar de mejorarse". Una reflexión que le ha servido para reivindicar el valor de la terapia: "La terapia sirve para saber cómo somos, y luego está nuestra responsabilidad de tratar de mejorar".

La terapia sirve para saber cómo somos, y luego está nuestra responsabilidad de tratar de mejorar

Por último, Jarillo ha reconocido que también ha querido alejarse del periodismo como materia narrativa. "Es tal el nivel de política ficción que tenemos en la realidad...", ha comentado, dejando entrever que la actualidad ya ofrece suficientes argumentos para cualquier novela.