'Los Domingos' de Alauda Ruiz, triunfa en unos Premios Forqué muy repartidos

'Los domingos', la película de Alauda Ruiz, se ha alzado con el premio a mejor largometraje de ficción en los Premios Forqué, considerados la antesala de los Goya -que se celebran el próximo 28 de febrero-. Una edición dedicada a Héctor Alterio, el actor argentino fallecido a los 96 años y cuya muerte se conoció horas antes de la gala.

Esta película explora "cómo el adoctrinamiento religioso puede distorsionar tu percepción o sentimientos", ha comentado la directora al recoger el galardón. Cabe recordar que este film ya ganó la Concha de Oro en el festival de San Sebastián. En los Forqué también se ha llevado el premio a mejor interpretación femenina, recogido por Patricia López Arnaiz.

"Alauda... qué crack. Alauda tiene una vocación genuina de querer hablar de lo humano, de querer investigar, poner luz en las relaciones, en los vínculos y en saber qué nos pasa, qué es lo que nos mueve o qué escondemos", ha señalado la actriz en su discurso.

'Sorda', premio al Cine en Educación y Valores

Otra de las principales candidatas, 'Sorda', de Eva Libertad, ha conseguido el Premio al Cine en Educación y Valores. La película cuenta la historia de Ángela, una mujer sorda embarazada que afronta los miedos de enfrentarse a una sociedad llena de barreras de comunicación: "El cine nos ayuda a conectar, a cambiar nuestra mirada y a ampliar nuestra experiencia humana", ha expresado Libertad.

En cuanto al premio a mejor interpretación masculina se lo ha llevado José Ramón Soroiz por 'Maspalomas', una película sobre la homosexualidad en las personas mayores que el actor ha dedicado a los directores de una "película preciosa con un guion maravilloso", Jose Mari Goenaga y Aitor Arregui.

Otras premiadas: 'Anatomía de un instante' y 'Flores para Antonio'

El premio a mejor serie ha sido para 'Anatomía de un instante', de Alberto Rodríguez, basada en el libro homónimo de Javier Cercas, que trata sobre el intento del golpe de Estado del 23-F. "De verdad, con Franco no se vivía mejor", ha avisado el productor José Manuel Lorenzo al recoger el premio.

Por su parte, ni 'Sirat' de Óliver Laxe, ni 'Tardes de Soledad', de Albert Serra, han conseguido los premios en los que estaban nominadas (película de ficción y documental, respectivamente). Quien sí se ha llevado a Mejor Largometraje Documental es 'Flores para Antonio', el documental de Alba Flores sobre su padre, Antonio Flores.

"Lo primero que quiero decir es que sí, todos somos Gaza", ha comenzado diciendo en su discurso la actriz en referencia a la producción 'Todos somos Gaza', de Hernán Zin, nominada a la misma categoría. Además, ha agradecido a los "compañeres" productores porque hace falta "mucha valentía y mucho buen hacer y mucho cariño para acompañar un proyecto así".

Actuaciones musicales durante la gala

La 31ª edición de los Forqué se ha celebrado en el Palacio Municipal de IFEMA en Madrid y ha contado con varias actuaciones musicales: Chanel y Nil Moliner han interpretado 'Toda una vida'; Shaila Dúrcal ha rendido homenaje a su madre con 'Más bonita que ninguna' y Marwán ha hecho dúo con Cayetana Guillén Cuervo en 'Quisiera ser', del Dúo Dinámico, en homenaje a Manuel de la Calva, que murió en agosto.