Dabiz Muñoz, sobre el precio de DiverXO: "Con el cambio, si no hubiésemos tenido público es que no debería existir"

El público de Madrid Fusión ha tenido la oportunidad de hacer preguntas a uno de los cocineros más influyentes del momento, Dabiz Muñoz. El cocinero ha mostrado su lado más personal y ha explica cómo está afrontando los nuevos proyectos que tiene entre manos.

La ponencia consistía en escuchar a Dabiz Muñoz contestar a todas las preguntas que le han realizado. Pero antes, el chef triestrellado ha querido dar detalles del que será su nuevo proyecto en el mes de mayo, el restaurante 'RavioXO'.

Este nuevo concepto será un homenaje a la carrera de 'DiverXO' pero "no se quedará en un dumpling bar, ni tampoco en un restaurante de pasta. Será una nueva locura del universo XO", afirma Muñoz.

Ya con las preguntas sobre las mesa, el cocinero no ha perdido la oportunidad de contestar a cada una de ellas, sin reparos. Por ello, se ha referido de nuevo a las críticas que recibió por subir el precio del menú en 'DiverXO'.

"Me han importado poco las críticas. El restaurante es mío y puedo poner el precio que yo quiera como hacen muchos empresarios", argumenta. "Otra cosa es si la gente está dispuesto a pagarlo", añade.

Dabiz Muñoz ha explicado al respecto que estuvieron haciendo pruebas y detallando todo antes de tomar la decisión. Hasta ese momento, durante los 15 años de DiverXO, Muñoz comenta que no era un restaurante sostenible económicamente y querían mejorar las condiciones laborales de todos sus equipos sin perder nada de los que ya es el restaurante.

Si con este nuevo precio no teníamos público, sencillamente es que DiverXO no debería existir

El cocinero madrileño ha resumido su opinión sobre este tema argumentando que "si con este nuevo precio no teníamos público, sencillamente es que DiverXO no debería existir. La gente no estaría dispuesta a pagar eso y tendríamos que haber hecho cambios".

Nuevos retos y sueños, sin límites

Dabiz Muñoz ha dejado claro durante toda la ponencia en Madrid Fusión que seguirá arriesgando y planteando nuevos retos para seguir avanzando. El cocinero con tres estrellas Michelín no se plantea su cocina y su marca de otra manera después de 15 años de carrera.

Y para llevar a cabo todos los proyectos que tiene en mente, asegura que no pone "límites ni fronteras". Muñoz asegura que tiene "al mejor equipo dentro y fuera de los restaurantes" y por ello se puede permitir seguir creando conceptos. Algo que hace él, junto a su equipo más cercano, en las cocinas de DiverXO.

El nuevo DiverXO no se parecerá a nada al de ahora

Su marca personal tendrá nuevos apéndices y Muñoz asegura que lo hace siendo feliz. "La inspiración llega cuando uno está feliz consigo mismo y con su entorno". Y deja claro que seguirán llegando cosas del universo XO y que sorprenderán mucho. Como ejemplo pone el cambio de ubicación de su principal restaurante, DiverXO, que "no ser parecerá nada al de ahora".

H3: Consejo para los jóvenes que empiezan la cocina

Los cocineros más jóvenes presentes en el auditorio del pabellón 14 de IFEMA han querido conocer los consejos del cocinero madrileño.

Dabiz Muñoz ha sido claro y ha explicado que "ahora mismo la profesión ha cambiado mucho y se puede desarrollar la cocina y ser feliz sin tener que sacrificar familia, amigos y otras muchas cosas. Las cosas han cambiado para bien".