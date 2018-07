Los mejores cómics del 2014

Se acaba 2014, y en Héroes y Villanos no queremos quedarnos fuera de una de esas costumbres que se han instaurado en ésta época, como los anuncios de colonias o los de coleccionables que vendrán en enero. Se agota el año y es hora de hacer balance de lo que han dado de sí estos 12 meses, en nuestro caso en este humilde blog. Y queremos dejar claras algunas pautas previas que hemos establecido antes de hacer esta lista. En primer lugar, en esta selección aparecen única y exclusivamente títulos que hemos reseñado aquí; en segundo lugar, de esta lista quedan fuera reediciones, números especiales o integrales, etc. Así que es normal que echéis en falta algunos clásicos que las editoriales han reeditado este año. Por último, veréis que en realidad son dos listas en una, pues cada uno de los autores hemos seleccionado las cinco que más nos han gustado por separado. Aclarado todo esto pues, ahí va nuestra selección de lo mejor de 2014 (en Héroes y Villanos).

Los mejores de Mario Terol





MILLENIUM como nunca antes lo habías leído

En las últimas fechas, han sido muchos los amigos que nos han dado un tirón de orejas por nuestra falta de consideración hacia el manga, el cómic europeo y, en especial, todo lo relacionado con los autores nacionales. Pues tienen razón. En algo más de año y medio de vida de este blog, apenas ha habido una decena de reseñas dedicadas a otro tipo de cómic que no fuese el americano. Ni tenemos excusas ni las buscaremos. Oído cocina. Hoy os traemos Millenium 1 la adaptación al cómic de la famosa saga nórdica, por el guionista francés Sylvain Runberg y el increíble ilustrador catalán Josep Homs.





Edición original: MILLÉNIUM 1: Les hommes qui n´aimaient pas les femmes.

Guión: Sylvain Runberg (Basada en la novela de Stieg Larsson)

Dibujo: Josep Homs

Formato: Cartoné, 144 págs. Color

Precio: 18,95 €

SERAPHIM: De ángeles, virus y egos

A pesar de que los medios han vuelto su mirada a otros focos de interés ante la paulatina mejoría y posterior alta médica de Teresa Romero (la única española infectada con el virus del ébola), no está de más insistir que este virus todavía es una realidad y que se sigue cobrando la vida de cientos de personas en África. Hemos pasado de la más absoluta de las indiferencias a la histeria colectiva más surrealista que se recuerda en años, para volver nuevamente al olvido. Saquen sus propias conclusiones… En Seraphim -266613336 Wings-, el manga del que hoy hablaremos, la sociedad está arrasada por una extraña enfermedad pandémica, un virus para el que no existe cura y del que se desconoce su origen. Una epidemia que obliga a la civilización a un replanteamiento existencial… No es por nada pero, ¿no tienen cierta sensación de déjà vu?





Edición Original: Seraphim 266613336Wings

Editorial: Planeta Cómics

Autores: Satoshi Kon y Mamoru Oshii

Formato: Rústica, 236 págs. Color y B/N

Precio: 15,95 €

LA CANCIÓN DE APOLO Los humanos somos idiotas (y otra serie de grandísimas verdades)

En ocasiones, nos encontramos con obras o artistas tan descomunales que liquidar su producción o influencia en un puñado de párrafos es casi tan feo como pegar a un padre. Así pues, con todo el dolor de mi corazón y aun a riesgo de que los más devotos rasguen sus vestiduras y clamen al cielo mientras un punzante pitido me destroza los tímpanos, hoy, en poco más de 800 caracteres les hablaré de Osamu Tezuka el denominado ‘dios del manga’ y autor de ‘La canción de Apolo’.

Edición Original: Apollo no uta

Editorial: ECC Cómics

Dibujo y Guión: Osamu Tezuka

Formato: Rústica, 544 págs. B/N

Precio: 25 €

Siguiendo nuestra buena proposición anual de incluir más producto nacional, no podíamos dejar escapar lo que ha sido (y sigue siendo) la gran sorpresa de 2013. De la mano de Panini Comics os presentamos una serie que ha roto todos los esquemas en el mundo del tebeo superheroico. Descubre la revisión que Matt Fraction y el vallisoletano David Aja han construido de Ojo de Halcón, uno de los personajes Marvel más querido por los seguidores de Los Vengadores pero más desconocido para el gran público.

Edición Original: 100% Marvel. Ojo de Halcón 2. Pequeños aciertos. Editorial: Panini Comics Guión: Matt Fraction Dibujo: David Aja, Steve Lieber, Francesco Francavilla y Javier Pulido. Formato: Libro con solapas, 160 págs. Color Precio: 14,50 € EL GUARDIÁN INVISIBLE Los crímenes de 'txantxigorri'

Unos zapatos al borde de la carretera indican el camino. Si aparecen no tardarás en ver el cuerpo. Hay niñas muertas en Elizondo. Alguien las está matando porque quiere enviar un mensaje… Con esta premisa se publicó en enero de 2013 una de las grandes sorpresas editoriales del año: ‘El guardián invisible’ de Dolores Redondo, primera de las tres novelas que componen ‘La trilogía de Batzán’. Más de 400 mil ejemplares vendidos, traducido a 17 idiomas e inminente adaptación cinematográfica a cargo del productor que comercializó la trilogía sueca Millenium . Números brillantes para una historia carne de best seller . Hoy, hablaremos de su adaptación gráfica a cargo del catalán Ernest Sala. best seller





Edición Original: El guardián invisible Editorial: Planeta DeAgostini Cómics Dibujo y Guión: Ernest Sala (basado en la novela de Dolores Redondo) Formato: Cartoné, 96 págs. Color Precio: 20 €

Los mejores de David Gabás









EL QUINTO BEATLE Más grandes que Elvis

“Entonces supe que nos habíamos metido en un lío (...) pensé: la hemos jodido”. Así de claro hablaba en su día John Lennon, cuando recordaba el momento en el que se enteró de la muerte del que había sido su manager desde el principio. De hecho el grupo apenas sobrevivió dos años . Y es que aunque a muy pocas personas les dice algo el nombre de Brian Epstein, lo cierto es que se trata de una de las figuras claves en la historia de la música. Figura sin la que seguramente The Beatles jamás habrían salido de Liverpool, y que no ha recibido el trato que se merece. Tal y como explica el autor del cómic que os traemos hoy Brian fue un héroe fallido e imperfecto, pero héroe de todas maneras... Así que como todos los héroes dignos, ¿por qué no íbamos a tener la vida de Brian Epstein en cómic? Y así es como comenzó a gestarse ‘El quinto Beatle’.

Edición original: The Fifth Beatle: The Brian Epstein Story Collector's Edition HC USA

Publica: Panini Cómics

Guión: Vivek K. Tiwary

Dibujo: Andrew C. Robinson y Kyle Baker

Formato: Libro en tapa dura. 168 págs. Color

Precio: 25€

DIAL H ¡Viva la imaginación!... (y las cabinas)

La serie que os traemos hoy es una de esas joyas con las que, de cuando en cuando, nos sorprenden las grandes editoriales. En este caso es DC la que edita este Dial H, y que con acierto lleva un tiempo publicando en España ECC Ediciones. Una historia que atrapa desde el principio y que desborda imaginación por los cuatro costados. Un cómic que tiene como punto de partida uno de esos elementos que -a los que ya tenemos una edad- nos han acompañado durante la infancia y que han sido exterminados silenciosamente por el avance de los tiempos: la cabina de teléfonos.

Edición Original: Dial H for Hero núms. 0 y 1 a 6 USA

Editorial: ECC Ediciones

Guión: China Miéville

Dibujo: Mateus Santolouco, Riccardo Burchielli

Formato: Rústica, 160 págs. Color

Precio: 14,95 €

ASTRO CITY: PUERTAS ABIERTAS La ciudad prodigiosa

El fenómeno de los antihéroes nace fundamentalmente a raíz de la publicación en 1986 de un título: Watchmen, una obra considerada por muchos como el mejor cómic de todos los tiempos, y de la que esperamos tener pronto lista una reseña. El caso es que la influencia de la obra de Alan Moore fue tal que, a partir de su publicación, los superhéroes empezaron a cambiar. Se volvieron más oscuros, con actitudes que rozaban el fascismo y con unos valores morales muy alejados de los que habían marcado las Edades de Oro y Plata... Una degradación del género heroico que por supuesto también se habría de superar, aunque desde entonces no hayan dejado de salir títulos y colecciones que exploran esa vía. El encargado de volver a lustrar el género resultó ser Kurt Busiek, que junto al ilustrador Alex Ross,creó la miniserie Marvels. Un título que revitalizó el género aportando un nuevo punto de vista: la del ciudadano de a pie que convive día a día con los superhéroes. De esta forma se conseguía identificar al lector con ese personaje que protagonizaba la historia y volvía a maravillarse al contemplar a esos súper humanos. Pero si hay un título que representa como ninguno esa vuelta a la luz del género, y esas nuevas fórmulas narrativas es, sin lugar a dudas, esta serie que os traemos hoy: Astro City.

Edición Original: Astro City núms. 1 a 6 USA

Editorial: ECC Ediciones

Guión: Kurt Busiek

Dibujo: Brent Anderson

Formato: Cartoné, 160 págs. Color

Precio: 16,95 €

THE BLACK BEETLE ¡El pulp ha vuelto! (larga vida al pulp)

De vez en cuando el mercado editorial nos sorprende publicando historias que escapan de los caminos marcados por el mercado... Aventuras de héroes desconocidos que, aunque comparten algún parecido con los referentes de Marvel y DC, suponen una bocanada de aire fresco con regusto viejuno. Pues bien, el cómic que os traemos hoy es uno de esos extraños casos. The Black Beetle es un justiciero enmascarado salido de la imaginación del italiano Francesco Francavilla. Un héroe que protagoniza aventuras que tienen mucho de género negro, un punto de ciencia ficción y bastante de misterio... Un perfecto homenaje del autor a las novelas pulp que tanto triunfaron a principios del siglo pasado y que algunos autores reivindican desde hace un tiempo.

Edición Original: Black Bleetle The Night Shift #0, Black Beetle: No Way Out # 1-4 USA.

Editorial: Planeta DeAgostini Comics

Guión: Francesco Francavilla

Dibujo: Francesco Francavilla

Formato: Cartoné, 160 págs. Color

Precio: 18,95 €

LA MUERTE BLANCA El miedo (y la muerte) en blanco y negro

Este año se cumple un siglo de la entrada de las tropas alemanas en Bélgica. El movimiento de tropas que supuso el inicio efectivo de la Gran Guerra. De la que después se convertiría en la Primera Guerra Mundial. Está claro que no va a ser aquí donde vayamos a hablar de uno de los conflictos más brutales y descarnados que se han conocido. Para eso ya tenemos todos los especiales que los grandes medios de éste país han preparado con motivo de este centenario. El Mundo, El País, ABC, El Periódico… Todos han tratado de explicar el conflicto desde diferentes puntos de vista y con todo tipo de mapas y gráficos; sin embargo, el cómic que os traemos hoy cuenta una parte de esta cruenta guerra que no es tan conocida: la batalla que se libró en las montañas del norte de Italia, donde los elementos son tan peligrosos como el ejército rival.

Edición Original: White Death

Editorial: Planeta DeAgostini Comics

Guión: Robbie Morrison

Dibujo: Charlie Adlard

Formato: Cartoné, 104 págs. BN

Precio: 14,95 €