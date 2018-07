Asesinos sin fronteras

Antes de nada tengo que dejar claro que mi experiencia con el videojuego es limitada. He de decir he podido ver a otras personas jugar a él pero que nunca me he sumergido en el universo de ésta saga de asesinos histórica. Eso significa que no voy a poder comparar la elaboración de la trama de este primer número del cómic con la de los videojuegos. Y ya que lo siento. Pero sigamos con lo que nos ocupa... El desembarco de Assasin's Creed en el mundo de los cómics no es ninguna novedad. Muchos otros títulos han recorrido este mismo camino antes que él: Call of Duty, Castlevania, Gears of War, Halo, Resident Evil, Metal Gear Solid... Cantidad de títulos han publicado sus adaptaciones en el mundo del cómic, ya sea con historias nuevas, precuelas o secuelas... En este caso Ubisoft ha decidido que la adaptación al cómic de Assassin's Creed sea una historia inédita.

Una historia que arranca en la actualidad y se centra en Desmond Miles, un hombre al que mantienen preso en un laboratorio experimental para someterle a un estudio en profundidad. Mediante una máquina absolutamente formidable los investigadores que le estudian bucean en su memoria genética, para buscar las respuestas que esconden sus ancestros. Porque el bueno de Miles es, sin tener ni idea, el último eslabón de una saga que durante siglos ha formado parte de la secta de los Asesinos.

En este primer número el guionista se centra en presentarnos los personajes, el conflicto y en explicar algunos de los misteriosos elementos que rodean al laboratorio donde Miles -y no solo él- es sometido a estas perrerías. Unas explicaciones que vamos conociendo al mismo tiempo que el personaje protagonista. En cualquier caso hay que en contra de lo que pueda parecer la historia está bien elaborada y contada a un ritmo idóneo, que evita que el lector se pierda a pesar de los continuos saltos temporales que conlleva la trama. En cuanto al dibujo, está muy bien resuelto y sigue una estética que en todo momento -como no podía ser de otra manera- respeta la del videojuego.

En definitiva, una historia interesante que aunque no va a revolucionar el mundo del cómic si que garantiza entretenimiento y diversión, gracias a estos "asesinos sin fronteras" que llevan siglos haciendo de las suyas por medio mundo y que ahora saltan de los videojuegos al papel.

Edición original: Assasins Creed #1

Publica: Planeta DeAgostini Cómics

Guión: Corbeyran

Dibujo: Djillali Defali

Color: Raphael Hedon

Formato: Cartoné, 48 páginas. Color.

Precio: 12,95 €