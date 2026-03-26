Carmen Machi y Javier Cámara pelean por el cuidado de su padre en '53 domingos': "Parece que es la mujer la que tiene que cuidar"

La hora de humor de Más de uno ha contado este lunes con dos invitados de excepción: Carmen Machi y Javier Cámara, que han acudido al programa para presentar su nueva película, '53 domingos', y charlar con Carlos Alsina y el equipo formado por Begoña Gómez, Leonor Lavado, Borja F. Sedano y Goyo Jiménez.

La cinta plantea, en clave de comedia, un dilema tan cotidiano como incómodo: qué hacer con un familiar mayor cuando su cuidado recae en los hijos. En la historia, los personajes interpretados por Machi y Cámara comparten protagonismo con Javier Gutiérrez, que encarna al tercer hermano, y Alexandra Jiménez, cuarta en discordia y pareja del personaje de Cámara.

Pese a ser el segundo de mayor edad en el reparto, Cámara interpreta al hermano pequeño en la ficción "porque quedaba mejor en cámara", ha bromeado. Sobre el trabajo de Javier Gutiérrez y su papel en la serie, que juega entre el rechazo y la atracción al mismo tiempo, Carmen Machi ha destacado que "es algo absolutamente mágico".

Machi da vida a una hermana que ha asumido el cuidado del padre, un personaje que, según Alsina, resulta especialmente relevante en la trama. La actriz ha reflexionado sobre el trasfondo social de esta situación: "Es un temazo, algo que está instaurado porque parece que es la hembra la que tiene que cuidar del papá".

Ambos intérpretes han definido la película como una comedia con trasfondo generacional. "Es una película gerontófila, no solo por el padre sino por los tres hermanos, que somos mayores y estamos a punto de llegar a esa edad", han señalado.

Es una película gerontófila, no solo por el padre sino por los tres hermanos, que somos mayores y estamos a punto de llegar a esa edad

Durante la conversación también han compartido anécdotas sobre su forma de trabajar. Cámara ha explicado que Machi es una actriz "de primera toma", mientras que él necesita "tres o cuatro" para encontrar el tono adecuado. "Carmen es gasolina, pero yo soy diésel", ha resumido con humor.

Además, han comentado su admiración por los estudios de grabación de plataformas como Netflix, donde disfrutan visitando a compañeros que trabajan en otros rodajes.