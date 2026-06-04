Arantxa Echevarría da un salto a la comedia con 'Cada día nace un listo': "Los géneros no son nada definitorio de una carrera"

La directora y guionista Arantxa Echevarría ha visitado la hora de humor de Más de uno para presentar su nueva película, 'Cada día nace un listo', un 'thriller noir' con tintes de comedia que protagonizan, entre otros, Hugo Silva, Susi Sánchez y Pedro Casablanc. La cinta llegará a los cines este viernes 5 de junio.

Durante la entrevista, Echevarría explicó que suele renovar con frecuencia los repartos de sus películas. "Suelo cambiar mucho de reparto", señaló.

Carlos Alsina resumió el argumento de la película, cuyo protagonista, interpretado por Hugo Silva, es un antiguo concursante de un talent show que intenta ganarse la vida como puede. Su mejor amigo pertenece a una familia adinerada y, tras la muerte de su padre, ambos se ven envueltos en una historia relacionada con una colección de cuadros de gran valor que un grupo de inexpertos delincuentes intentará robar.

La directora bromeó también sobre el personaje de Susi Sánchez y confesó que tuvo que pedirle disculpas por algunas de las escenas que debía interpretar. "Lo primero que se ve de ella en la película es que se tira un pedo", comentó entre risas.

Echevarría destacó además la implicación de los actores en la construcción de los personajes. "Los actores hacen lo que quieren conmigo", aseguró en tono humorístico, explicando que muchos de ellos aportaron ideas y matices propios al guion original. "La gente inteligente hace mejor la película", añadió.

Los actores hacen lo que quieren conmigo

Jorge Abad destacó que el personaje de Hugo Silva funciona especialmente bien porque es "un perdedor que cae bien". La directora coincidió con esa definición y fue incluso más lejos: "Es un desgraciado, cortoplacista, machirulo y, a pesar de eso, dices: ojalá le vayan bien las cosas".

Una directora polifacética

La conversación también abordó la trayectoria de la cineasta tras ganar el premio Premios Goya con el largometraje de 'La Infiltrada'. Echevarría reconoció que el reconocimiento le ha abierto puertas en la industria. "La vida se te hace más fácil", admitió. Según explicó, los productores se acercan ahora con más proyectos, aunque muchos de ellos consisten en secuelas de películas de éxito, algo que no le resulta especialmente atractivo. "Si ya lo he hecho, es un check", afirmó. Aun así, reconoció que poder elegir los proyectos en los que trabaja es ya un privilegio.

La directora defendió además una carrera basada en las historias más que en los géneros cinematográficos. "Los géneros no son nada definitorio de una carrera; son las historias las que te tienen que gustar", explicó.

Durante la entrevista también recordó el intenso trabajo de documentación que realizó para 'La infiltrada', una experiencia que calificó de especialmente dura por los testimonios de víctimas del terrorismo de ETA que tuvo que recopilar para desarrollar el proyecto.

Por último, Jorge Abad destacó que una de las cosas que más le gustó de 'Cada día nace un listo' fue que mostrara una imagen menos idealizada de San Sebastián. Echevarría coincidió y recordó una conocida discoteca de la ciudad, situada en la zona de Bataplán, que definió como "el único sitio en Donosti donde un pijazo y un lumpen se pueden hacer amigos".