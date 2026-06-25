Alex de la Iglesia se estrena como director de minions en 'Minions y Monstruos': "La película es buenísima, la mejor de toda la saga"

Alex de la Iglesia ha sido el invitado este jueves en la hora de humor de Más de uno para presentar 'Minions y Monstruos', la nueva película de la saga que se estrena el próximo 1 de julio. El director y guionista pone voz en la cinta a un director de cine "gritón, excéntrico y un poco presuntuoso", una experiencia que ha definido como "una delicia" y con la que asegura haber "disfrutado como un enano".

Durante la conversación, De la Iglesia confesó estar "aterrorizado" por el nivel de la nueva entrega. "La película es buenísima, la mejor de toda la saga", afirmó. El cineasta se considera un experto en el universo de los Minions después de haber visto todas las películas junto a sus hijas. Además, destacó que esta nueva aventura aprovecha para rendir homenaje a la historia del cine, ya que se desarrolla en una especie de Hollywood inspirado en los años veinte.

En esta ocasión, los Minions se encuentran en busca de un nuevo líder villano, una premisa que dio pie a una de las bromas de la entrevista. "Aquí en España no tendrían problemas", comentó entre risas. "Somos un país de minions porque nos gusta tremendamente adorar a alguien que sabemos que es malo".

Somos un país de minions porque nos gusta tremendamente adorar a alguien que sabemos que es malo

También tuvo palabras para Pierre Coffin, el creador de los Minions que también pone voz a todos ellos, y recordó uno de sus momentos favoritos de la película. Se trata de una escena en la que uno de los personajes, convertido en actor de cine mudo, es incapaz de resistirse a pronunciar una frase dramática: "Chihuahua".

La conversación derivó después hacia el impacto de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea. De la Iglesia reflexionó sobre la sensación de saturación que generan las comunicaciones constantes y las dificultades para gestionar el volumen de mensajes que recibe cada día."Tengo que contestar a unas 500 personas al día", se quejó el director, que también comentó los distintos significados que pueden adquirir los emojis dependiendo del contexto.

Juicios por misas satánicas y viaje interdimensionales

Para cerrar la entrevista, los guionistas del programa, con Diego Fortea al frente, prepararon un concurso para poner a prueba los recuerdos y anécdotas del cineasta. A raíz del juego, De la Iglesia rememoró algunos de los episodios más surrealistas de su carrera. Entre ellos, una ocasión en la que fue citado por la policía a declarar en un juzgado después de que un vecino denunciara supuestas misas satánicas protagonizadas por él y por Aitana Sánchez-Gijón, además de presuntas agresiones a viandantes.

También recordó las dificultades que encontró para sacar adelante 'El día de la bestia'. Mientras buscaba una productora que financiara la película, una empresa rechazó el proyecto, aunque le ofreció a cambio trabajar en el programa 'Inocente, inocente'. Aceptó la propuesta y acabó participando durante una temporada en el espacio televisivo. Entre las bromas que más recuerda de aquella etapa destacó una en la que lograron convencer a la periodista Margarita Landi de que había sido testigo de una supuesta "bilocación dimensional".