Aitana arrasa con su "Cuarto Azul" en Madrid

El Movistar Arena al completo disfrutó de la primera de las cuatro noches que Aitana celebrará en Madrid. El show empezó con puntualidad británica a las 21:00 y acabó al filo de las 23:00. Dos horas de entrega de la cantante catalana que en su primera noche en Madrid estuvo visiblemente emocionada.

Un concierto mágico en el que Aitana fue presentando cada una de las canciones de su último disco, Cuarto Azul, con el que está atravesando España antes de iniciar la gira americana. Una de las grandes sorpresas de la noche fue cuando apareció en el escenario Jay Wheeler para cantar junto a Aitana su canción "Duele un montón despedirme de ti".

Aitana volvió a demostrar por qué es una de las artistas españolas más importantes del momento. Dos horas de perfecta ejecución vocal mezclada con coreografías exquisitas. Y un cuerpo de trece bailarines y bailarinas que la acompañan a la perfección.

El público de Madrid tenía muchas ganas de disfrutar de esta primera noche de Aitana, que vivirá su continuación hoy y el próximo lunes y martes, en el mismo escenario. La locura que ha desatado la llegada de Aitana hace que muchos de los fans hayan pasado dos noches durmiendo en las puertas del Movistar Arena para estar lo más cerca posible de su artista. Con los cuatro días con todas las entradas vendidas desde hace meses, el éxito estaba asegurado.

Pero Aitana no solo tenía previsto un show en el que disfrutar de "Cuarto Azul", la noche también incluía temas de sus discos anteriores, Alpha, 11 Razones y Spoiler. Además de mostrar un repertorio cuidado y con mucho sentido, el escenario ayuda a crear una atmósfera que se divide en diferentes espacios escénicos que le dan la narrativa que merece a cada momento.

Una noche apoteósica para arrancar su estancia en Madrid y para empezar a despedirse de España. Cuando acaben estos cuatro conciertos, Aitana disfrutará de dos más en Bilbao antes de poner rumbo a la gira americana. Colombia, Chile, Argentina y México serán las primeras ciudades antes de llegar a Nueva York y Miami.

Así acabará el 2026 para la cantante catalana, como paso previo a la parte europea de la gira que parará en Portugal, Italia, Reino Unido y Francia. Países con los que llevará su Cuarto Azul World Tour hasta el 2027, y para los que todavía no hay entradas a la venta.

Aitana se ha referido a Madrid como "el lugar donde tengo a mi familia elegida" dedicándole también palabras muy cariñosas a su pareja, el creador de contenido, Plex. Una noche magistral para una Aitana que, volvió a demostrar por qué ella es 'Superestrella'.