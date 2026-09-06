'Cronos', la nueva película sobre los atentados de las Ramblas: "La línea roja que pusimos fue el respeto máximo a las víctimas"

Nueve años después del atentado terrorista que sacudió las Ramblas de Barcelona en agosto de 2017, el director Fernando González Molina ha llevado a la gran pantalla 'Cronos', una película basada en testimonios de los implicados en el suceso. El largometraje, estrenado el pasado 4 de septiembre, está basado en los cuatro días de dolor y confrontación política por la investigación del caso, ya que reconstruye el operativo policial activado tras el atropello masivo en las Ramblas, así como la representación de las secuelas del atentado y el impacto que tuvo en la ciudad condal.

Con motivo de esta película, su director, Fernando González Molina, y una de sus protagonistas, Mónica López, han acudido a los micrófonos del programa Julia en la Onda de Onda Cero, para tratar la sensibilidad con la que han llevado a cabo la película.

Aquella tarde del 17 de agosto, una furgoneta arrolló a cientos de viandantes a lo largo de 800 metros dejando trece muertos y un centenar de heridos. A partir de ese momento, comenzaron las 124 horas de operativo policial que, ahora, se han convertido en ficción. Una ficción que se ha llevado a cabo mediante un guion de Alberto Marini y basado en la investigación de los periodistas Arturo Lezcano y Nacho Carretero. La película no muestra solo la catástrofe en sí, sino también cómo el caos provocado por un grupo de terroristas abrió la reflexión sobre la sensibilidad con la que debe abordarse el dolor de las víctimas. Tal como dice el propio director: "No pasar por encima del respeto a las víctimas para hacer espectáculo".

La sensibilidad sin espectáculo

El equipo de Fernando González Molina, tal como han comentado en la entrevista con Julia Otero en Onda Cero, ha abordado este proyecto sin recurrir a imágenes explícitas ni al morbo. Básicamente, el director tradujo el "horror" a los ojos de los actores y con el desconcierto que puede causar en el espectador, apelando a la inteligencia de quien ve la película.