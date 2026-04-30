Onda Cero Podcast estrena una nueva temporada en audio de ‘Equipo de Investigación’, con Glòria Serra

Onda Cero Podcast estrena la cuarta temporada en formato audio de ‘Equipo de investigación’, el exitoso programa conducido por Glòria Serra en laSexta, que -además de en televisión- ya se ha convertido en un fenómeno en formato podcast, que permite su consumo cómo dónde y cuando se quiera: en el coche, haciendo deporte, paseando al perro o tranquilamente en casa.

La nueva temporada de ‘Equipo de investigación’ en Onda Cero Podcast promete mantener el sello del programa: investigaciones exhaustivas, testimonios clave y acceso a fuentes inéditas. A lo largo de 13 episodios, los oyentes descubrirán los entresijos de algunos de los casos más mediáticos, insólitos o perturbadores de la crónica social y criminal reciente, y los personajes que se hicieron virales.

Esta cuarta temporada de ‘Equipo de investigación’, con Glòria Serra, en Onda Cero Podcast es una selección de 13 de las mejores historias emitidas en laSexta y atresplayer.

13 de las mejores historias de ‘Equipo…’

Estos son los nuevos episodios que ya están disponibles en la web y app de Onda Cero, que se suman a los 37 que ya estaban a disposición de los usuarios, lo que hace un total de medio centenar de historias:

Crimen en el paraíso: el último viaje de Mati. Reconstrucción del asesinato de la viajera gallega Matilde Muñoz en Indonesia, a través de audios, mensajes y material inédito, poniendo el foco en la investigación impulsada por su entorno.

el último viaje de Mati. Reconstrucción del asesinato de la viajera gallega Matilde Muñoz en Indonesia, a través de audios, mensajes y material inédito, poniendo el foco en la investigación impulsada por su entorno. Los fake del consumo. Análisis del uso de etiquetas como “casero” o “artesano” en productos alimentarios y su posible carácter engañoso.

Análisis del uso de etiquetas como “casero” o “artesano” en productos alimentarios y su posible carácter engañoso. Citas peligrosas. Investigación sobre una trama de robos violentos tras contactos en aplicaciones de citas.

Investigación sobre una trama de robos violentos tras contactos en aplicaciones de citas. El imperio del salmón. Radiografía del mercado global del salmón y su auge en el consumo en España.

Cuatro bodas y un asesinato. Reconstrucción del caso de la “viuda negra” de Alicante.

Reconstrucción del caso de la “viuda negra” de Alicante. La trastienda del Black Friday. Análisis del funcionamiento interno del mayor evento de consumo del año y la presión logística que genera.

Análisis del funcionamiento interno del mayor evento de consumo del año y la presión logística que genera. Reme: la asesina de ancianas. Un caso en A Coruña que destapa un crimen tras lo que parecía una muerte natural.

Un caso en A Coruña que destapa un crimen tras lo que parecía una muerte natural. Luz del mundo: fe, poder y control. Investigación sobre la expansión y estructura interna de esta organización religiosa.

Investigación sobre la expansión y estructura interna de esta organización religiosa. Testigos de Jehová. Análisis del rechazo a transfusiones de sangre y su impacto en el ámbito sanitario.

Análisis del rechazo a transfusiones de sangre y su impacto en el ámbito sanitario. Los antivacunas . Examen del auge de los movimientos contrarios a la vacunación.

. Examen del auge de los movimientos contrarios a la vacunación. Bar España: historia de un bulo. Uno de los mayores casos de desinformación en España, con derivaciones judiciales.

Uno de los mayores casos de desinformación en España, con derivaciones judiciales. Lana: el oro blanco que nadie quiere . Denuncia la crisis del sector lanero frente al auge de materiales sintéticos.

. Denuncia la crisis del sector lanero frente al auge de materiales sintéticos. El castillo que no debió abrir. Análisis del accidente de un castillo hinchable que conmocionó a España.

Los nuevos episodios de ‘Equipo de investigación’, con Glòria Serra, ya están disponibles en la web y app de Onda Cero. Y cada semana, un nuevo capítulo en las principales plataformas de audio.