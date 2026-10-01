Onda Cero Podcast celebra el Día Mundial del Podcast con más de 40 estrenos en el último año

Onda Cero celebra este miércoles, 30 de septiembre, el Día Mundial del Podcast con un catálogo que no ha dejado de crecer durante los últimos doce meses.

Onda Cero Podcast ha incorporado más de 40 producciones en el último año, una intensa actividad que refleja, sobre todo, la diversidad de su propuesta: desde grandes producciones documentales y ficciones sonoras hasta true crime, historia, ciencia, cultura, deportes, economía, actualidad, misterio o formatos de conversación.

Una variedad que responde a una idea sencilla: no existe una única manera de escuchar ni una única manera de contar una buena historia. Onda Cero Podcast amplía así el universo sonoro de la cadena con contenidos concebidos para ser escuchados cuándo y dónde quiera el usuario y con propuestas capaces de combinar periodismo, entretenimiento, conocimiento y nuevas formas de narración.

Entre los estrenos más recientes se encuentra ‘Espías: clave secreta’, de Vicente Vallés, una producción que se adentra en el mundo del espionaje; o ‘Charlines’, serie documental que reconstruye la historia de Manuel Charlín y su familia y varias décadas marcadas por el contrabando y el narcotráfico en la Ría de Arousa.

La ficción ha tenido también un peso destacado. ‘Los perseguidos’ y la segunda temporada de ‘Retornados’, de Julio Rojas, se suman a títulos como ‘La dama blanca’ o ‘Desierta Sangre’, mostrando las posibilidades del podcast para construir universos narrativos en los que el sonido es un elemento esencial del relato.

Del true crime a la ciencia, de la historia al deporte

La amplitud temática es una de las principales señas de identidad del catálogo estrenado durante el último año. El documental está representado por producciones como ‘La provincia 53’, de Jorge Abad; ‘Arny’, ‘Invisibles’, ‘Gran Maestro’, ‘Tattoo’ o ‘El Madrazo’.

El interés por la historia y la recuperación del patrimonio sonoro encuentra su espacio en ‘Pasajes de la Historia’, a partir del archivo de Juan Antonio Cebrián; mientras ‘Mujeres’ o ‘Espías: clave secreta’ ofrecen otras aproximaciones a personajes y acontecimientos históricos.

También hay espacio para el true crime, con títulos como ‘Pasajes del Terror’, ‘Caso’ o ‘La Hermandad’; y para el misterio, con ‘Expedientes del más allá’, de Lorenzo Fernández Bueno.

La ciencia está presente en propuestas como ‘Esto no ha pasado’, de Mario Viciosa, y ‘Materia Absurda’. Y la cultura ocupa un lugar especialmente relevante con estrenos como ‘Carne de cine’, ‘El viaje del Guernica’, ‘Todo está en los libros’, ‘Filosofía en la calle’, ‘Filosofía & Co’ o ‘Lorca en NY’.

El catálogo se abre igualmente al deporte y la aventura con ‘Correr’, ‘Aventura con Sebas Álvaro’ y ‘Underdog’, de Rafa Sanz; a la economía con ‘Maldito Dinero’; y a formatos de conversación como la segunda temporada de ‘Amistad’, con Mariano Sigman y Jacobo Bergareche, ‘El podcast de Ac2ality’, ‘Prohibido morirse’, con Rebeca Marín, u ‘Operación Salida’.

Nuevas voces, nuevos formatos

Onda Cero Podcast se ha convertido también en un espacio en el que confluyen voces, contenidos y proyectos de procedencias muy distintas. A las producciones propias se incorporan contenidos vinculados al universo Atresmedia, como nuevas temporadas de ‘Equipo de Investigación’, ‘Las entrevistas de Sonsoles’ o ‘Caso’, además de proyectos desarrollados junto a diferentes creadores y productoras.

A ellos se suman iniciativas que abordan cuestiones sociales y de servicio como ‘Amor en tiempos del WIFI’, de Fundación Atresmedia; ‘A mí no me la cuelas’; ‘Cardiobascúlate’ o ‘Mobility Institute RACC: las claves de la nueva movilidad’.

Más de cuarenta estrenos en doce meses que conforman un catálogo heterogéneo tanto por sus contenidos como por sus formatos y protagonistas, y que permite pasar, en apenas unos clics, de la Guerra Fría y el mundo de los espías a Federico García Lorca en Nueva York; de una ficción sonora a una investigación criminal; de la filosofía a la ciencia; del cine a la montaña; o de la economía al deporte.

La esencia de la radio, en el universo del podcast

Con esta oferta, Onda Cero continúa trasladando al entorno digital algunos de los valores que definen su manera de entender el audio: calidad, rigor, pluralidad, curiosidad y respeto por el oyente, al tiempo que explora lenguajes, voces y formatos propios del consumo bajo demanda.

El podcast permite contar historias con otros tiempos, profundizar allí donde la actualidad diaria no siempre lo permite y aprovechar todos los recursos expresivos del sonido. Una oportunidad para experimentar y, al mismo tiempo, para mantener intacta la esencia de la radio: una voz, una historia y alguien al otro lado dispuesto a escuchar.

En el Día Mundial del Podcast, Onda Cero reafirma así su apuesta por un universo de audio cada vez más amplio y diverso, con más de 40 nuevos títulos incorporados en el último año y una oferta pensada para que cada oyente pueda encontrar su próxima historia.