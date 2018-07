El Círculo de Empresarios pide un pacto para seguir con las reformas y evitar elecciones en 2017

Así lo han señalado el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, y el vicepresidente y presidente de su Comité de Economía y Presupuestos, Josep Piqué, en una rueda de prensa para analizar la actuación situación política y económica de España.

Vega de Seoane ha pedido que los partidos, más que un pacto de investidura, alcancen un "pacto de legislatura", ya que España "requiere que haya grandes reformas y duraderas" que requieren de apoyos parlamentarios, por lo que es "imperativo" que alcancen consensos al menos del PP y el PSOE.

"Este nuevo arco parlamentario ofrece la oportunidad de que se hagan reformas consensuadas y duraderas", ha afirmado Vega de Seoane, quien ha reclamado que los partidos se pongan de acuerdo porque la celebración de unas terceras elecciones en 2017 por una situación de ingobernabilidad sería un "fracaso".

De esta forma, ha apelado al sentido de la "responsabilidad" de todas las fuerzas políticas para que antepongan los intereses generales a cualquier otro tipo de consideración y se pueda retomar el "espíritu reformista" para corregir los "grandes desequilibrios" persistentes aún en la economía española.

El peor escenario, ha añadido, sería la imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, a pesar de haber formado Gobierno, y que la prórroga, "insuficiente" para cumplir con los compromisos europeos, no pudiera complementarse con la aprobación de ajustes que "inevitablemente hay que acometer".

"Formar Gobierno para no poder gobernar es la peor de las hipótesis, y la pérdida de credibilidad ante la Comisión Europea sería irreparable, además de hacer ineludibles las sanciones y la pérdida de fondos europeos", ha alertado.

En este sentido, Piqué ha pedido que el nuevo Ejecutivo "se ponga inmediatamente a trabajar y recupere el pulso reformista", por lo que ha insistido en la necesidad de que haya un Gobierno "que gobierne lo antes posible y lo haga de forma efectiva ante los problemas, retos y desafíos actuales".

A pesar de la previsible formación de un nuevo Gobierno presidido por Mariano Rajoy, Piqué ha expresado la preocupación del Círculo de Empresarios ante el desconocimiento de si el nuevo Ejecutivo podrá llevar a cabo las medidas necesarias para cumplir los compromisos adquiridos con Europa y los "grandes desafíos" que hay por delante.

"Estamos muy contentos de que haya Gobierno, pero lo estaríamos más si este Gobierno puede gobernar de manera efectiva. El escenario internacional y español están llenos de incertidumbres, de efectos condicionantes que probablemente nos lleven a un 2017 que en términos de crecimiento no va a ser tan bueno", ha advertido al respecto.

Entre esos principales desafíos, Vega de Seoane se ha referido al problema del "notable" crecimiento del gasto en pensiones debido al envejecimiento de la población y al aumento de la pensión media contributiva, unido a la pérdida de afiliados a la Seguridad Social, lo que exige la puesta en marcha de nuevas medidas paramétricas y estructurales.

El Círculo de Empresarios subraya la necesidad de que aumente el número de cotizantes, de alargar la edad de jubilación y tener "más en cuenta" el periodo de cotización, así como transformar progresivamente el actual sistema de reparto en uno mixto de reparto, con una capitalización obligatoria par y capitalización voluntaria.

Con estas iniciativas, Vega de Seoane ha afirmado que a largo plazo podría resolverse el actual problema de las pensiones, que alcanzará este año un déficit de 17.000 millones de euros y podría ser "enorme" a largo plazo. "Antes decíamos que venía el lobo, pero ahora le vemos la boca y las orejas", ha añadido, puntualizando que dentro de 10 años en España se estarán jubilando alrededor de 800.000 personas al año y entrarán al merado de trabajo solo unas 400.000.

De su lado, Piqué ha querido transmitir "serenidad y tranquilidad" sobre este asunto, ya que, aunque las perspectivas de envejecimiento de la población y de paridad entre cotizantes y perceptores auguran una situación "insostenible" del sistema en el medio y largo plazo, las pensiones "están aseguradas en el corto y medio plazo". "No es un problema de corto plazo y no hay que enfatizar angustias y preocupaciones porque de momento no tienen base", ha apostillado.

Ante este contexto, el Círculo de Empresarios reclama "consensos y acuerdos" que contemplen una serie de reformas estructurales en educación, globalización y digitalización, pensiones, fomento de natalidad y mayor incorporación de la mujer, y "profundizar" en la reforma laboral.

El presidente del Círculo de Empresarios ha afirmado que el mercado laboral "no funciona", por lo que ha abogado por "profundizar" en la reforma laboral, para conseguir más flexibilidad y reducir la dualidad del mercado de trabajo, ya que "ir hacia atrás, sería una grave irresponsabilidad".

Igualmente, el Círculo de Empresarios aboga por una reforma integral del sistema fiscal para equiparar su diseño al de los países más competitivos y para que se consiga que "más gente" pague impuestos, ya que el sistema fiscal está "agotado", tal y como evidencia el hecho de que con crecimiento económico no ha sido posible cumplir con la senda de reducción del déficit. "Hay un campo para racionalizar los gastos y recudir gastos que no son necesarios ante la escasa capacidad recaudatoria por unas bases imponibles que no son suficientemente amplias", ha recalcado Vega de Seoane.

El vicepresidente del Círculo de Empresarios ha explicado que las perspectivas para 2017 son "un poco peores" al estimarse unas cifras de crecimiento "inferiores", condicionadas por las "grandes dosis de incertidumbre" actual, como el resultado de las elecciones en Estados Unidos, el referéndum en Italia, y los próximos comicios en Alemania y Francia.

A esto se suma la "preocupación" sobre la estabilidad de algunos grandes bancos europeos, la situación de un mundo "enormemente endeudado", una política monetaria que "ha llegado a sus límites", y la "brusca desaceleración" de la economía china.

En cuanto al 'Brexit', Piqué ha indicado que la previsible desaceleración de la economía británica afecta de manera "negativa" a España, por lo que, aunque por el momento no está definido ni el momento ni el contenido del acuerdo de su salida de la UE, aboga por que si se plantea un "hard Brexit", se acometa una "hard negociación".

"No podemos transmitir la sensación de que irse de la UE es gratis", ha añadido Piqué, quien ha recordado que el Reino Unido es un gran socio comercial para España y un gran aportador de turistas, así como un inversor "muy relevante", si bien ha matizado que su salida afectará en mayor medida a los británicos que al resto de países europeos.

Preguntados sobre las posibles dificultades para cumplir los objetivos comprometidos con Bruselas, Piqué ha destacado que el "paragûas europeo" ha sido para España "enormemente útil para hacer muchas cosas", al tiempo que Vega de Seoane ha subrayado que los requerimientos de Bruselas incorporan un "elemento de objetividad" desde fuera. "Si no nos lo exigiera Europa, lo tendrían que hacer igualmente nosotros", pero en cualquier caso "facilita que nos podamos entender mejor", ha agregado.